تجديد حبس 17 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية في الشرقية

قررت النيابة الكلية بفاقوس في محافظة الشرقية، تجديد حبس 17 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، مقيمون بمركزي أولاد صقر والإبراهيمية، 15 يوما على ذمة التحقيق.

والمتهمون هم: «هاني. ص. ش»، و«علي. ع. م. أ»، و«محمود. أ. م»، و«علي. أ. ع. م»، و«عبدالباسط. م. س»، و«عادل. ب»، و«محمد. أ. م. م»، و«عبدالعزيز. ر. ع»، و«عبدالعزيز. م. ر»، و«عاشور. أ. ح»، و«السيد. ع. م. ع»، و«صبحي. م. أ» و«شعبان. أ. أ»، و«السيد. م. م»، و«أحمد. ك. ع»، و«عبدالعظيم. ع. ع»، و«السيد. أ»، لمدة 15 يوما احتياطي على ذمة التحقيقات بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية.

ووجهت لهم تهم الانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية، وارتكاب أعمال عنف وشغب، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، والترويج لفكر الجماعة، وارتكاب أفعال من شأنها زعزعة استقرار البلاد، وتقرر حبسهم احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.