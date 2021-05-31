«كوبا أمريكا».. قصة هروب بطولة من تظاهرات كولومبيا لكورونا في البرازيل

بطولة واحدة، تنتظرها الجماهير، لكنها قد تكون «قنبلة فيروس كورونا»، تنشر الجائحة في وقت تعاني الدول من السيطرة عليها.

وقرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، إقامة بطولة «كوبا أمريكا» المرتقبة، على أرض البرازيل، التي تسجل ثاني أعلى حصيلة للوفيات جراء كورونا حول العالم، في قرار غريب، قبل 13 يوما فقط من انطلاق ركلة البداية.

وكان من المقرر أن تقام البطولة في كولومبيا والأرجنتين، لكن الاتحاد استبعد الدولتين من التنظيم، بسبب احتجاجات محلية وعدم جاهزيته للتنظيم وسط كورونا.

وأعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، اليوم الإثنين، إقامتها في البرازيل، بسبب جاهزيتها للاستضافة من ناحية الملاعب، التي تمتلكها بوفرة منذ مونديال 2014.

ومن الناحية الصحية، فإن إقامة البطولة في البرازيل وسط شتاء شهر يونيو، يهدد بتفشي الجائحة بشكل غير مسبوق.

وكانت وزارة الصحة البرازيلية، أعلنت مساء السبت، تسجيل 79670 إصابة و2012 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى «كوفيد-19».

وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا، في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 79670 إصابة، مقابل 67467 في بيانات الخميس و49762 الجمعة، ليبلغ العدد الإجمالي نحو 16.471 مليون حالة.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.

كما حذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد معدلات انتشار فيروس كورونا في البرازيل "على نحو خطير"، وحثت جميع البرازيليين على الالتزام بالإجراءات الوقائية لوقف تفشيه.

وحتى قبل أن تتفشى جائحة كورونا، كان ملايين البرازيليين الذين يعيشون في مناطق فقيرة، يعانون من محدودية فرص الحصول على الرعاية الصحية الأساسية.

وفي الأشهر الأخيرة، أثقل النظام الصحي البرازيلي تدفق أعداد كبيرة من المرضى إلى وحدات الرعاية الحرجة، مما أدى إلى نقص كبير في الأسرة.

وكان اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونيمبول)، قرر نقل مباريات «كوبا أمريكا» التي كان من المفترض إقامتها في كولومبيا إلى خارج البلاد، بسبب الاحتجاجات المحلية.

وقال «الكونيمبول» في بيان: «نؤكد إقامة كوبا أمريكا 2021، وفي الأيام المقبلة سنعلن عن مكان إقامة المباريات التي تستضيفها كولومبيا».

وكان من المفترض أن تستضيف كولومبيا والأرجنتين البطولة التي تنطلق الشهر المقبل.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الرياضة الكولومبي إرنستو لوسينا أن بلاده قررت التقدم بطلب لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم من أجل تأجيل «كوبا أمريكا» حتى تتمكن الجماهير من العودة إلى المدرجات.

البطولة التي تنطلق في بوينس أيرس في 13 يونيو المقبل، كانت ستقام في دولتين لأول مرة منذ انطلاقها قبل 105 أعوام، هما الأرجنتين وكولومبيا.

وكان من المقرر أن تستضيف كولومبيا 15 مباراة منها النهائي في العاشر من يوليو، بينما تقام 13 مباراة في الأرجنتين.

وقبل أيام عرضت الأرجنتين تنظيم البطولة بمفردها بعد أسابيع من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في كولومبيا، التي انطلقت في نهاية أبريل وأدت إلى مقتل 15 شخصا على الأقل.