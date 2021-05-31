وظائف القوى العاملة.. خطوات التقديم في 2750 فرصة عمل شاغرة

يهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعة وظائف القوى العاملة التي تعلن عنها الوزارة بين الحين والآخر، ومؤخرا أعلنت الوزارة توافر 2750 فرصة عمل لمؤهلات مختلفة، للذكور والإناث برواتب تبدأ من 1200 جنيه حتى 6 آلاف جنيه، في عدد من الجهات المختلفة خلال شهر يونيو الذي يبدأ غدا.

وظائف القوى العاملة

ويمكن التقديم للوظائف التي أعلنت عنها وزارة القوى العاملة، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة باتباع الخطوات التالية:

1) الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة القوى العاملة من هنــــــــــــا.

2) الضغط على خانة تسجيل راغبي العمل، لتسجيل بيانات راغبي العمل بالوظائف المعلن عنها بالداخل.

3) الضغط على خانة تسجيل الدخول لأول مرة.

4) تسجيل البيانات الشخصية الخاصة بالاسم والرقم القومي وتاريخ الميلاد والمؤهل الدراسي والمهنة والرقم التأميني والحالة الاجتماعية ورقم الهاتف ورقم الموبايل والعنوان، ثم إدخال كلمة السر وكتباتها مرة أخرى للتأكيد.

5) تسجيل البيانات الخاصة بالمؤهل الدراسي الحاصل عليه المتقدم سواء كان متوسط أو عالي أو بدون مؤهل.

6) تسجيل الخبرات والمهارات التي يحصل عليها المتقدم.

7) تسجيل الدورات التدريبية التي حصل عليها المتقدم.

8) الضغط على حفظ ومتابعة.

ويتم الدخول على خانة تسجيل راغبي العمل وكتابة الرقم القومي وكلمة المرور، ليتمكن المتقدم من التسجيل في الوظائف المعلنة، وبعدها تبدأ الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص، وفقا لخبراتهم والوظائف المناسبة لهم.

ويمكن الاطلاع على الوظائف الشاغرة من هنـــــــــا.

وكان وزير القوى العاملة، أوضح في تصريحات سابقة له، أن نشرة التوظيف التي تعلن عنها الوزارة بين الحين والآخر، هي تنفيذًا لمبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل رعاية الفئات الأكثر احتياجا وتوفير فرص عمل مناسبة لهم.