«الصحة» تزف بشرى سارة: «جبنا علاج الفطر الأسود وهنجيب المونوكلونال»

قال الدكتورشريف وديع، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الرعايات، إن بروتوكولات علاج فيروس كورونا تتغير باستمرار، واللجنة الخاصة بإدارة أزمة فيروس كورونا تتواصل مع الخارج باستمرار، مضيفًا «جبنا أدوية علاج الفطر الأسود، وعلاج (المونوكلونال) الجديد المستخدم في علاج كورونا، سوف نأتي به، ومفيش دواء عالمي هيكون موجود في الخارج ومش موجود في مصر».

وناشد «وديع»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، الاثنين، الأطباء أن يلتزموا في جرعات الكورتيزون، وجرعات علاج مرض السكري، ويجب أن تكون بالقدر المناسب للعلاج فقط.

أما عن وضع الوباء في مصر، قال مستشار وزيرة الصحة لشؤون الرعايات: «إن شاء الله إحنا في انخفاض، وطول ما احنا ملتزمين بالإجراءات العلمية، ونحسن أوضاعنا، وإن شاء الله نتخلص من هذه الموجة».

وأشار إلى أنه لا يوجد أي سبب يمنع الحصول على اللقاح، وبعض البلاد أثبتت نجاحًا في الحصول على اللقاح، وهو يعتبر العلاج الأمثل للأزمة الحالية، خاصة أن أماكن تلقي اللقاح جيدة وآمنة.

في سياق منفصل، أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، مستشار وزيرة الصحة والسكان للتميز الإكلينيكي، عدم وجود علاقة بين فيروس كورونا، والإصابة بمرض الفطر الأسود، موضحًا أن الفطر الأسود مرض غير معدي، ويصيب الإنسان بسبب الضعف الشديد في الجهاز المناعي.

جاء ذلك خلال فعاليات الـ«ويبينار العلمي» الذي عقدته وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، برئاسة الدكتور حسام حسني، وبحضور الدكتور إيهاب كمال، مساعد الوزيرة لشئون التعليم الطبي المهني، وأعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، وبمشاركة أكثر من 1500 طبيب، وعدد من الأطباء على رأس العمل بالمستشفيات عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، من خلال مراكز التدريب التابعة للوزارة بالمحافظات، للتعريف بالبروتوكول المحدث لعلاج مرضى فيروس كورونا في نسخته الخامسة.