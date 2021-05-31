عاجل.. «الصحة» تجهز أماكن في المستشفيات لمصابي الفطر الأسود

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنّ مرض الفطر الأسود فطري ويصيب الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة بنسبة كبيرة، مشيرا إلى أنّ مرضى السكر أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفطر، وهناك حالات بالفعل، وهو مرض موجود في العالم كله: «إحنا عارفين إن في حالات وكان متوقع بسبب الاستخدام الخاطئ لللكورتيزون».

وتابعت العسال، أنّ الفطر الأسود مرض يحتاج لأماكن متخصصة، مشيرة إلى توفير الأدوية الخاصة بالفطر الأسود، والأدوية في بروتوكول علاج مصابي فيروس كورونا، والتي جرى توزيعها على المستشفيات.

وعن تجهيز غرفة عزل الفطر رغم أنّه غير معدٍ، أشارت إلى أنّ حالات الفطر الأسود معظمها في الأساس مصابة بكورونا، لذلك لا بد من وجود غرف عزل، لكن الفطر الأسود غير معدٍ كمرض بمفرده ولا ينتقل من شخص إلى آخر.

وأكدت العسال أنّ مرض الفطر الأسود ينتقل عن طريق الاستتنشاق والتلامس والابتلاع.

وعن الأشخاص المعرضين للإصابة بالفطر الأسود، قالت إنّهم مرضى السكري غير المتحكم به والمتأثرون بمضاعفاته الشديدة، خاصة الغيبوبة السكرية المصاحبة بحموضة الدم، ومرضى السرطان في حالاته المتأخرة، مرضى الإيدز، المرضى الذين تلقوا نقل للأعضاء أو نقل للخلايا الجزعية، الهبوط الشديد في عدد كرات الدم البيضاء، الاستخدام المفرط لفترات طويلة للكوريتزون، مدمنو المخدرات المحقونة، الحروق والجراحات والجروح، المبتسرون وحديثي الولادة منقوصي الوزن.