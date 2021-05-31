الشركات تعترف بالمشكلة.. وتتعهد بتطوير البنية التحتية

اعترفت شركات المحمول بسوء الخدمة، وتعهدت بتطوير البنية التحتية، حيث أكد أيمن عصام، رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية بـ«فودافون مصر»، أن العمل على تحسين جودة الخدمات ملف لا ينتهى، وكل يوم نسعى إلى تحسين الجودة فى أى مكان، وذلك عن طريق بناء أبراج أو زيادة أعداد الأنتنات على الأبراج، وغيرها من الإجراءات، مؤكداً أن تحسين الجودة قائم ودائم ومستمر، خصوصاً أن هناك تطوراً بشكل يومى فى البلاد عبر إنشاء مشروعات جديدة مثل مشروعات الإسكان أو بناء مدن بأكملها أو إنشاء طرق وكبارى جديدة.

وأضاف «عصام»، لـ«الوطن»، أنه كانت لدينا مشكلتان؛ الأولى تتلخص فى ندرة الترددات، وبالطبع تم حلها عبر التعاقد على شراء ترددات جديدة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وننتظر الحصول عليها قريباً، مؤكداً أن الحصول على الترددات الجديدة سيحسِّن الخدمة بشكل إيجابى للغاية، ومن المتوقع أن يتم الحصول على نصف الترددات الجديدة فى غضون يونيو الجارى. وتابع «عصام»: المشكلة الثانية تتلخص فى انتشار أجهزة تقوية الشبكة العشوائية وغير الشرعية، وتدخل عن طريق التهريب، ويتم تركيبها لدى العديد من العملاء، ما يؤثر سلباً على جميع المستخدمين للخدمات، وبالفعل هذا الملف يتم العمل على إيجاد حل له مع «تنظيم الاتصالات.

وناشد رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية بـ«فودافون» جميع المواطنين عدم شراء واستخدام أجهزة تقوية الشبكة من الجهات غير المشروعة عبر صفحات الفيس بوك أو منصات التجارة الإلكترونية، مشيراً إلى أن هذه الأجهزة أصبحت متاحة لدى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وشركات المحمول، ويمكن للعميل الحصول عليها، وتكون معتمدة لدى «تنظيم الاتصالات»، مؤكداً أن هذه الأجهزة تدخل وفقاً للشروط التى يضعها الجهاز. وطلب «عصام» من الجهات المعنية والمسئولة مصادرة أى أجهزة تدخل البلاد بطريقة غير شرعية، لما لها من تأثير سلبى على جودة الخدمات، مشيراً إلى أن منطقة مثل القاهرة الجديدة تنتشر بها هذه الأجهزة غير الشرعية، ما يؤثر على جميع المستخدمين فى المنطقة، مؤكداً أن المواطن يقوم بالاعتماد على فنى الدش فى تركيب هذه الأجهزة بعد شرائها بشكل غير رسمى، وبالتالى تأثيرها يكون سلبياً على جميع مشغلى الخدمات وعلى المنطقة بأكملها.

وأكد «عصام» أن «فودافون» تقوم بتركيب أجهزة التقوية الداخلية للمستخدمين بشكل مجانى، مشيراً إلى أن هذا يتم بمجرد شكوى العميل من سوء الخدمات، وبالتالى يتم إرسال فنى من الشركة لفحص المشكلة والشكوى، وبمجرد التيقن منها يتم حل المشكلة عن طريق زيادة أعداد الأبراج فى المنطقة، أو تقوية الأبراج القائمة بالفعل، أو تركيب أجهزة تقوية الشبكة، حيث يتم تركيب هذه الأجهزة بشكل مجانى للمستخدمين حالياً. وأكد «عصام» ضخ الشركة نحو 5 مليارات جنيه، خلال العام الجارى 2021، بالإضافة إلى الاستثمار الضخم فى شراء الترددات الجديدة والأجهزة الخاصة بتشغيل تلك الترددات والتى تقدر بنحو 8 مليارات جنيه، إلى جانب 1.5 مليار دولار.

من جهته، قال خالد حجازى، الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى بشركة اتصالات مصر، إن الهدف لدينا هو العميل وتوفير خدمات جيدة له، مشيراً إلى أن العميل دائماً يبحث عن الشركة التى تقدم له الأفضل ويذهب إليها، لذلك شغلنا الشاغل هو الحفاظ على عملائنا من خلال تقديم أفضل الخدمات لهم، وعدم الذهاب إلى منافسين آخرين، مؤكداً أن تحسين الخدمات هو العمود الفقرى لدينا. وأضاف «حجازى»، لـ«الوطن»، أن القواعد التنظيمية الخاصة بتنقل العميل بين الشركات ساهمت بشكل كبير فى استقبال «اتصالات مصر» عدداً كبيراً من العملاء خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن الشركة رصدت نحو 5.5 مليار جنيه خلال العام الجارى 2021 لتحسين الجودة، مشيراً إلى أن العام الماضى ضخت «اتصالات مصر» فى تطوير بنيتها التحتية نحو 4.5 مليار جنيه، لتكون الحصيلة الاستثمارية خلال عامين فقط نحو 10 مليارات جنيه.

وأشار «حجازى» إلى أن الإجراءات الجديدة التى تم اتخاذها لتسهيل عمليات بناء الأبراج عبر تقصير مدة الحصول على التراخيص ستسهم فى تحسين جودة الخدمات بشكل كبير، موضحاً أن أزمة كورونا كان لها تأثير سلبى على جميع القطاعات بما فيها قطاع الاتصالات وشركات المحمول، حيث تسببت فى حالة من الانكماش الذى أثر على إيرادات كل القطاعات بما فيها قطاع الاتصالات، بالإضافة إلى أن فترة الحظر التى تمت العام الماضى كانت مفيدة لأطقم الصيانة والإصلاح.

مصادر فى شركة أورنج قالت، لـ«الوطن»، إن الشركة تعمل بشكل دائم على تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للعملاء والاستجابة لمطالبهم، مشيرةً إلى أن الشركة ضخت استثمارات كبيرة الفترة الماضية لتحقيق ذلك.