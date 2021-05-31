عاجل.. نص قرارات رئيس الوزراء لمواجهة كورونا: يبدأ تطبيقها غدا

تنشر «الوطن» نص قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1165 لسنة 2021، والذي أصدره منذ قليل، بشأن الإجراءات الاحترازية المتبعة، اعتبارًا من غد الثلاثاء، ضمن إجراءات الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك بناءً على المناقشات التي دارت بين أعضاء اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، أمس، وانتهت إلى عدة إجراءات، أبرزها عودة العمل بـ«التوقيت الصيفي».

وجاء نص القرار كالآتي: