عاجل.. مصادر: «قرارات الحكومة بشأن كورونا» مستمرة لحين إشعار جديد

قالت مصادر حكومية، إن قرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي اتخذها بشأن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» بعد اجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمة أمس، غير مُحددة المدة مثل القرارين السابقين اللذين اتخذهما رئيس الوزراء أواخر شهر رمضان وفترة العيد، والفترة التي تلت العيد.

وأضافت المصادر، لـ«الوطن»، أن تلك القرارات، والتي تتضمن تطبيق «التوقيت الصيفي»، وعودة الأنشطة الثقافية والترفيهية للعمل حتى موعد الإغلاق «لحين إشعار أخر»، وأن الحكومة تعمل بشكل مستمر على تقييم الإجراءات الاحترازية، وتتابع الوضع الوبائي لحظة بلحظة، وأنها إذا وجدت الأمور تتجه في اتجاه ارتفاع كبير في إصابات أو وفيات فيروس كورونا، سيتم اتخاذ قرارات قد تكون ضرورية.

ولفتت المصادر إلى أن قرارات رئيس الوزراء بتخفيف القيود الاحترازية لمواجهة كورونا، يأتي في إطار حرص الدولة على التوازن بين استمرار دوران عجلة الاقتصاد، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.