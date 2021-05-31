المجتمعات العمرانية تكشف عن أحدث طريقة للحصول على الخدمات بسهولة

قالت المهندسة إيمان نبيل، رئيس إدارة التنمية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن الدولة تقدم من خلال موقع إلكتروني حديث، خدمات لملاكي الشقق والعقارات والأراضي الموجودة في المدن الجديدة، في إطار ميكنة الخدمات التي يتم توجيهها للمواطن، وقد بدأت الدولة تدريجيا في ذلك، حيث خصصت شباكا واحدا من أجل تقديم الشكوى والحصول على الخدمة، وبعدها رأت الدولة أن الميكنة هي حل أفضل من أجل تسهيل تقديم الخدمة إلى المواطن.

وأضافت «نبيل» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحقيقة» المذاع على فضائية «extra news» اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن الموطن يدخل على الموقع الجديد ويرفق المستندات الخاصة به للحصول على الخدمة ويطلب الخدمة ويسدد الرسوم إلكترونيا من خلال «الفيزا كارت» أو من خلال فروع «فوري» في مختلف أنحاء الجمهورية.

وتابعت رئيس إدارة التنمية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: «بعد دفع الرسوم وتقديم المستندات يتابع الشخص إجراءات الخدمة حتى يحصل عليها، وحفاظا على سرية بيانات المواطنين، وعشان كمان البيانات تتحدث، فمطلوب من المواطن أول مرة يروح جهاز المدنية، ويخش شباك خدمة المواطنين، ويقدم على شباك معاملة إلكترونية وبيكتب رقم تليفونه والبريد الإلكتروني بتاعه، وبعدها بيستقبل كلمة المرور والمستخدم زي البنك وبعدين خلاص مش لازم يروح تاني يقدر يبعت من موبايله».

وتأتِ هذه الخدمة ضمن رؤية الدولة الشاملة من أجل ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين لمحاربة الفساد وللتسهيل على المواطنين في نفس الوقت.