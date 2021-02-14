«الجيزة»: خلخلة الأماكن المكتظة بالسكان وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، سعي المحافظة إلى خلخلة الأماكن السكنية المكتظة بالسكان، وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة تليق بمواطني المحافظة، ودعمهم بقوافل تنموية لتحسين مستوى المعيشة.

جاء ذلك خلال لقاءه مع أعضاء مجلس النواب الجدد عن دوائر «كرداسة، الوراق، بولاق الدكرور، منشأة القناطر، إمبابة، الدقي، والعجوزة»، فضلًا عن عدد من نواب القائمة والمعينين ممثلي المحافظة، بحضور نائبي المحافظ والسكرتير العام المساعد.

وأشار المحافظ إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يتابع بصفة مستمرة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي؛ لما لها من أهمية تمس الحياة اليومية للمواطنين، مما ساهم بشكل كبير في إنهاء عدد من المشروعات في أقصي فترة ممكنة، وتحقيق الاستفادة القصوى منها للمواطنين، خاصة أن ما تم إنفاقه على هذا القطاع الهام بلغت 12.5 مليار جنيه.

زيادة كميات مياه الشرب

وأشاد راشد، بالتعاون بين محافظة الجيزة ووزارة الإسكان، والذي أسفرت عن زيادة كميات مياه الشرب من خلال إنشاء عدد من المشروعات الجديدة والتوسعات خلال العامين الماضيين، مما ساعد في زيادة كميات المياه المضافة حوالي 350 ألف م٣، كما سيتم مضاعفة كميات المياه بحلول فصل الصيف المقبل، لتصل إجمالي ما تم إضافته من كميات مياه الشرب حوالي «نصف مليون م٣» لسد نسبة العجز الذي كانت تعاني منه المحافظة بالقطاعين الشمالي والجنوبي بالمحافظة.

إنشاء محاور لفك الاختناق المروري

وأكد المحافظ، تسليم موقع محطة صرف وردان للشركة المنفذة للبدء في تنفيذ المشروع لخدمة أهالي قرية وردان، إلى جانب إدراج قرية أم دينار بمنشأة القناطر؛ لتدعيمها بخدمة الصرف الصحي.

ولفت إلى أن الدولة تشهد إنشاء عدد من المشاريع القومية لمحاور الحركة الطولية والعرضية التي يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوجه عام خاصة في محافظة الجيزة؛ لخدمة المواطنين من خلال ربط محاور الحركة المرورية بالمحافظات والتي منها الطريق الدائري الأوسطي، ويعد الطريق الأعرض في الشرق الأوسط، وكذلك محور ترعة الزمر كمحور يربط القطاع الجنوبي بالقطاع الشمالي للمحافظة، فضلاً عن تطوير عدد من المحاور المرورية لحل الاختناقات والتكدسات المروية بها وتحسين الرؤية البصرية والتي منها تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، ومحاور «المنصورية، المريوطية، ترسا، النيل، والسودان»

وتابع أنه جارِ دراسة إنشاء كوبري معلق لربط محور السادات في نقط إلتقاءه بشارع المحولات مع وصلة الطريق الدائري بنطاق منطقة المنشية بحي الهرم، ورصف شوارع ترعة عبدالعال ببولاق الدكرور، وطراد النيل بالوراق، وازدواج طريق الحسانين، ورصف الرزقة بمنشأة القناطر، وطريق اللبيني بكرداسة، والجمهورية والمركز وذات الكوم بأوسيم.

تنسيق مع وزارة النقل لإنشاء المترو

ونوه المحافظ عن المشروع القومي لمترو الأنفاق، وأن هناك تنسيق كامل بين المحافظة ووزارة النقل والمواصلات لتقديم كافة سبل الدعم للانتهاء من مراحله المختلفة طبقًا للخطة الزمنية المحددة.

وأشاد محافظ الجيزة، بالمشروع القومي لتبطين الترع مكررًا مناشدته للمواطنين بضرورة الحفاظ عليها وعدم القاء المخلفات بها تثميناً لجهود الدولة، موجهًا الأجهزة التنفيذية على ضرورة التعاون مع أعضاء مجلس النواب؛ للعمل على حل مشاكل المواطنين بشكل فوري والتواجد الميداني لإيجاد حلول جذرية لجميع المشكلات.