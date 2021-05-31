السوبرانو العالمية أميرة سليم: سيد درويش بداية تعارفي على الجمهور

استطاعت السوبرانو العالمية أميرة سليم، أن تخطف قلوب الجمهور المصري، بأدائها لأغنية «الحلوة ديه» للموسيقار الراحل سيد درويش، بحس دافئ وصوت عذب.

وأكدت في بيان، أنها أول مرة تجري تجربة أداء أغاني سيد درويش، رغم تقديمها في حفلات لها في أوروبا منذ العام 2003، ولاقت صدى واسع.

وكان آخرها تقديمها لأغنية سيد درويش بمصر، خلال حفل افتتاح قصر المانسترلي، من توزيع والدتها عازفة البيانو مارسيل متى، بمصاحبة عازف البيانو باسكال روزيه.

وتابعت: سعدت بالتعاون مع والدتي في تقديم أغنية سيد درويش «الحلوة ديه»، بتوزيع مختلف يغلب عليه الطابع الأوبرالي، ويناسب ذوق الجمهور بمختلف فئاته العمرية.

وكشفت أميرة سليم، عن تحضيرها لحفل قريب في دار الأوبرا المصرية بقيادة المايسترو العالمي نادر العباسي، الذي استطاع أن يبهر العالم بأنامله الذهبية، خلال حفل نقل المومياوات التاريخي، من المتحف المصري إلى متحف الحضارة مؤخرا، حيث أبهرت أميرة مصر والعالم في احتفالات «موكب نقل المومياوات الملكية»

وقدمت أغنية باللغة القبطية، التي قالت عنها إنها ظلت شهور تتعلم اللغة، حتى تستطيع الغناء بها، والأغنية عبارة تحويل نص مكتوب للإله «إيزيس»، وجد على جدران أحد المعابد في محافظة الأقصر، وجمل من نصوص الأهرامات باللغة المصرية القديمة، وتم تحويلها إلى ترانيم لتخرج في هذا الأداء المبهر، الذي قدمته أميرة خلال الحفل أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.