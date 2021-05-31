وزيرة التجارة والصناعة تلتقى نواب التنسيقية لبحث قضايا مشروعات الشباب

التقت السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اليوم، عددا من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتناول اللقاء عددا من القضايا المهمة التي تمس التجارة والصناعة وملف المشروعات المتوسطة والصغيرة.

ونقل نواب التنسيقية، خلال اللقاء، عددا من الاستفسارات حول العديد من القضايا التي تشغل الشباب الراغبين في بدء مشروعات أو التقديم في المجمعات الصناعية بمختلف المحافظات، وطرحت الوزيرة رؤية الوزارة خلال الفترة المقبلة للنهوض بالصناعات وإحلال الواردات ودعم المصدرين، وأشارت إلى تطوير بعض الصناعات لمواكبة التطور في الأسواق المستهدفة، وقدمت «مدينة الروبيكي» كنموذج للتكامل الصناعي نقلت فيه المدابغ، وتأسست منطقة ورش ومصانع أحذية بجوارها.

كما تطرقت أيضا إلى المحور الاقتصادي للمبادرة الرئاسية حياة كريمة ومحاورها، وفيما يخص ملف توفيق أوضاع الورش الموجودة بالمناطق السكنية وآلية التعامل معها عبر تقنين أوضاعهم، أكدت الوزيرة أن لهم الأولوية في النقل إلى المجمعات الصناعية لمن تتوافق أوضاعهم مع الاشتراطات القانونية.

واتفقت الوزيرة مع نواب التنسيقية على تكرار اللقاءات لضمان التواصل الدائم والمستمر لحل كافة مشاكل المواطنيين والاستجابة إلى استفساراتهم.

وحضر اللقاء من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النواب أحمد مقلد، أميرة صابر، علاء عصام، محمد إسماعيل، رشا فايز، مارسيل سمير، هيام الطباخ، رشا أبو شقرة، مرثا محروس، أحمد رمزى، خالد بدوي، منال هلال ، طارق الخولي ومن مجلس الشيوخ النائب محمد عزمي، ومؤمن سيد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.