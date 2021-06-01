خطوات التقديم إلكترونيا لمرحلة رياض الأطفال بالجيزة

أعلن مجدى الجيار، وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة بدء التقديم للمرحلة الأولى لرياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات بمحافظة الجيزة للعام الدراسي 2021/2022 والتسجيل إلكترونيا للراغبين من اليوم الثلاثاء، على الرابط www.giza-edu.com

«الوطن» تستعرض الخطوات التالية للتسجيل:

- يتم التسجيل من خلال ولي الأمر فقط وبرقم القومي للطفل أو الطفلة المكون من 14 رقما من واقع شهادة الميلاد.

– ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومي للطفل الموجود أعلى شهادة ميلاد الطفل وذلك بكل دقة حتى يتم حساب سن الطفل الفعلي في أول أكتوبر 2021 إلكترونيا بواسطة الموقع.

– الالتزام بتقسيم القطاعات طبقا للمربع السني والمعتمدة من سيادة المحافظ.

– الحد الأدنى للتقدم بالسنة الأولى لرياض الأطفال هو أربع سنوات حتى 29 يوم 11 شهر 5 سنوات فيما عدا ذلك يتم استبعاد الرقم القومي الذي تم تسجيله.

وقد قسمت مديرية التربية والتعليم بالجيزة قطاعات المدارس إلى:

أولا: القطاعات للمدارس الرسمية للغات

- قطاع (شمال الجيزة) : ويشمل (شمال الجيزة ـ العجوزة ـ الدقى ـ الوراق بولاق الدكرور)• قطاع (جنوب الجيزة) : ويشمل (جنوب الجيزة ـ العمرانية ـ الهرم . بولاق الدكرور)•

- قطاع (6 اكتوبر) : ويقسم إلى قطاع الفردوس ( مدارس منطقة الفردوس )•

-قطاع (6 اكتوبر) : ويقسم الى قطاع الفردوس ( مدارس منظقة ابنى بيتك )•

-قطاع (6 اكتوبر) : ويقسم الى قطاع الفردوس ( مدارس منطقة دهشور )•

-قطاع (6 اكتوبر) : ويقسم الى قطاع الفردوس ( مدارس منطقة اورسكوم)•

-قطاع (6 اكتوبر) : ويقسم الى قطاع المتميز•

-قطاع (6 اكتوبر) : ويقسم الى قطاع قطاع العاشر ( مدارس محور الكفراوى )•

-قطاع (6 اكتوبر) : ويقسم الى قطاع قطاع العاشر ( مدارس الحى السادس )•

-قطاع (6 اكتوبر) : ويقسم الى قطاع قطاع العاشر ( مدارس الحى العاشر )•

-قطاع (6 اكتوبر) : ويقسم الى قطاع أبناء الجيزة ( البراعم )•

-قطاع (الشيخ زايد) "مدينة" الشيخ زايد•

-قطاع (ابو النمرس) "مركز ومدينة" أبو النمرس•

-قطاع (اوسيم) "مدينة ومركز" اوسيم• قطاع (كرداسة) "مدينة" كرداسة•

- قطاع (الحوامدية) "مدينة" الحوامدية•

-قطاع (البدرشين) "مركزومدينة" البدرشين•

-قطاع (العياط) "مركز ومدينة" العياط•

-قطاع (منشأة القناطر) : ويشمل ( وردان . المنصورية )•

-قطاع (الصف) "مدينة" الصف•

-قطاع (اطفيح) "مركز ومدينة" أطفيح

ثانيا : قطاعات المدارس الرسمية للغات المتميزة

– مدارس 6 اكتوبر الحي الثاني المتميزة

– الحي السابع المتميزة الحي الخامس المتكامل المتميزة النموذجية للصداقة المصرية الصينية المتميزة.

– العمرانية مدرسة مصطفي كامل الرسمية المتميزة للغات.

– جنوب الجيزة مدرسة النهضة الرسمية المتميزة للغات

– بولاق مدرسة عمر سليمان المتميزة للغات

– علي ان يتم قبول الاطفال في المدارس الرسمية المتميزة علي اعتبار ان محافظة الجيزة مربع سكني واحد.

طريقة تسجيل لمرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمتميزة للغات

– الرقم القومى لا يكرر ولكن يمكن تعديل ما تم تسجيله وباب التعديل مفتوح حتى نهاية موعد التسجيل وهوه 30/6

– بعد إعلان التنسيق للأطفال المرشحين للقبول لذا توجد لجنة استلام ملفات التقدم بالدارس من أولياء الأمور وتقوم بمطابقة الرقم القومي بأصل شهادة ميلاد الطفل وآليات محل السكن بالبيانات المسجلة وفى حالة عدم المطابقة باختلاف السن أو عدم تبعية السكن للقطاع التابع له يتم استبعاد الطفل من التنسيق وعدم قبوله.

-التأكيد على أولياء الأمور ضرورة اصطحاب الأطفال المرشحين للقبول أثناء تسليم ملف التقدم للجنة الاستلام بالمدرسة.

– يتم التسجيل من خلال ولى الأمر فقط.

– الالتزام بتقسيم القطاعات طبقا للمربع السكنى والمعتمدة من المحافظ.

– الحد الأدنى للتقدم بالسنة الأولى لرياض الأطفال أربع سنوات حتى 29 يوم 11 شهر 5 سنوات فيما عدا ذلك يتم استبعاد الرقم القومى الذى تم تسجيله، والأوراق المطلوبة للتقديم في رياض الأطفال بالجيزة يجب تقديم أصل شهادة ميلاد الطفل كمبيوتر، مع بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، ملف كامل الدمغات، 10 صور شخصية حديثة للطفل، إثبات محل السكن.