روسيا تقرر زيادة رحلاتها الجوية إلى مصر بداية من 10 يونيو

قرر مركز إدارة الأزمات في روسيا، زيادة رحلات الطائرات بين عدد من الدول بداية من 10 يونيو، وفق ما نقلته وكالة أنباء «تاس» الروسية.

وأوضحت الوكالة، أن استئناف الرحلات مع تلك الدول سيخضع لمبدأ المعاملة بالمثل، وكانت المفاجأة أن مصر تتصدر تلك الدول كأكثر معدل رحلات بين هذه الدول.

ووفق ما نقلت «تاس» الروسية سيكون هناك ما يصل إلى 7 رحلات أسبوعيا بين مصر وموسكو.

في حين ستكون الرحلات بمعدل رحلتين في الأسبوع بين موسكو والعاصمة اليونانية أثينا، وبواقع رحلة في الأسبوع مع كل قطر وأذربيجان وأرمينيا وأوزبكستان وطاجكستان.