سعر الدولار اليوم الثلاثاء 1-6-2021 في البنوك المصرية

شهد سعر الدولار الأمريكي، استقرارًا اليوم الثلاثاء 1 يونيو الحالي، وذلك في عدد من البنوك وشركات الصرافة، وترصد «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة التي تقدمها لمتابعيها وقرائها، متوسط سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية العاملة بالقطاع المصرفي على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

سعر الدرهم الإماراتي

سجّل الدرهم الإماراتي، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، الموافق 1 يونيو، في بنك الإسكندرية، 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد، سجل نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر، سجّل الدرهم الإماراتي نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

ووصل سعر الريال السعودي في بداية تعاملات الثلاثاء، الموافق 1 يونيو، إلى نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، وفي بنك مصر، نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك قناة السويس، نحو 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، سجل الريال السعودي 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو

بلغ سعر اليورو في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، الموافق 1 يونيو، نحو 19.04 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 19.07 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية، سجل سعر اليورو 19 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 19.07 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل الجنيه الاسترليني في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، الموافق 1 يونيو، في بنك مصر، نحو 22.17 جنيه للشراء و22.38 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، 22.15 جنيه للشراء، و22.33 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري، سجل سعر الجنيه الإسترليني 22.17 جنيه للشراء و22.38 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، 22.10 جنيه للشراء، و22.32 جنيه للبيع.