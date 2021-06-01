اليوم.. بدء تسليم أراضي الإسكان المتميز بمدينة ناصر الجديدة في أسيوط
كتب:
سعاد أحمد
09:24 ص | الثلاثاء 01 يونيو 2021
العمارات السكنية بمدينة ناصر الجديدة
يبدأ جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة، غرب أسيوط، تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز عمارات بالحي الأول، وفيلات بالحي الثاني، لحاجزيها، اليوم الثلاثاء وتستمر عملية التسليم حتى يوم الخميس 24/6/2021، بالقرعة العلنية، ونظام الحجز الإلكتروني.
وقال المهندس ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة، إنه سيتم تسليم قطع أراضى العمارات بالحى الأول، بالمجاورة 4 كالآتي:
من 495 : 542، يوم الثلاثاء 1/6/2021
من 600 : 650، يوم الأربعاء 2/6/2021
651 : 680، يوم الخميس 3/6/2021.
كما سيتم تسليم قطع الأراضى بالمجاورة 3 كلآتي:
من 1 : 50، يوم الأحد 6/6/2021
من 51 : 100، يوم الإثنين 7/6/2021
من 101 : 150، يوم الثلاثاء 8/6/2021
من 151 : 200، يوم الأربعاء 9/6/2021
من 201 : 250، يوم الخميس 10/6/2021
من 251 : 300، يوم الأحد 13/6/2021
من 301 : 350، يوم الإثنين 14/6/2021
من 351 : 400، يوم الثلاثاء 15/6/2021
من 401 : 450، يوم الأربعاء 16/6/2021
من 451 : 494، يوم الخميس 17/6/2021
وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة أنه سيتم تسليم قطع أراضى الفيلات بالحى الثانى، بالمجاورة (2)، من الأحد 20/6/2021، حتى يوم الخميس 24/6/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.
وأشار إلى أنه يُصرح لمالك القطعة، بتوكيل من ينوب عنه فى الاستلام بموجب توكيل رسمى معتمد، وبموجب بطاقة الرقم القومي وإيصال سداد القسط الأول.