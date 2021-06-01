اليوم.. بدء تسليم أراضي الإسكان المتميز بمدينة ناصر الجديدة في أسيوط

يبدأ جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة، غرب أسيوط، تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز عمارات بالحي الأول، وفيلات بالحي الثاني، لحاجزيها، اليوم الثلاثاء وتستمر عملية التسليم حتى يوم الخميس 24/6/2021، بالقرعة العلنية، ونظام الحجز الإلكتروني.

وقال المهندس ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة، إنه سيتم تسليم قطع أراضى العمارات بالحى الأول، بالمجاورة 4 كالآتي:

من 495 : 542، يوم الثلاثاء 1/6/2021

من 600 : 650، يوم الأربعاء 2/6/2021

651 : 680، يوم الخميس 3/6/2021.

كما سيتم تسليم قطع الأراضى بالمجاورة 3 كلآتي:

من 1 : 50، يوم الأحد 6/6/2021

من 51 : 100، يوم الإثنين 7/6/2021

من 101 : 150، يوم الثلاثاء 8/6/2021

من 151 : 200، يوم الأربعاء 9/6/2021

من 201 : 250، يوم الخميس 10/6/2021

من 251 : 300، يوم الأحد 13/6/2021

من 301 : 350، يوم الإثنين 14/6/2021

من 351 : 400، يوم الثلاثاء 15/6/2021

من 401 : 450، يوم الأربعاء 16/6/2021

من 451 : 494، يوم الخميس 17/6/2021

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة أنه سيتم تسليم قطع أراضى الفيلات بالحى الثانى، بالمجاورة (2)، من الأحد 20/6/2021، حتى يوم الخميس 24/6/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.

وأشار إلى أنه يُصرح لمالك القطعة، بتوكيل من ينوب عنه فى الاستلام بموجب توكيل رسمى معتمد، وبموجب بطاقة الرقم القومي وإيصال سداد القسط الأول.