رئيس مدينة ناصر: تلقينا 6 طلبات بيان صلاحية بمنظومة التراخيص الجديدة

قال علي يوسف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر ببني سويف، إن المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية، يشهد إقبالا من المواطنين للاستفسار عن طبيعة منظومة تراخيص البناء الجديدة والاشتراطات الخاصة بها، لافتا إلى تلقي المنظومة 6 طلبات بيان صلاحية حتى الآن من المواطنين وهي أولى خطوات التقدم للحصول على ترخيص بناء.

وأضاف رئيس مدينة ناصر أن الوحدة المحلية لمركز ناصر تم اختيارها لتكون نموذجا تجريبيا لتطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة على مستوى محافظة بني سويف، حيث بدأ أمس الثلاثاء تلقي الطلبات بالمركز، وبدأ توافد المواطنين للاستعلام عن إجراءات الترخيص الجديدة.

وتابع: «البداية بالحصول على بيان الصلاحية، حيث يقوم المواطن بتقديم طلب الحصول على الخدمه ودفع الرسوم ويقوم المركز التكنولوجى بمراجعه الطلب واستلامه وتسجيله، وتقوم الجامعة بإعداد بيان الصلاحية وختمه، وتقوم الجهه الإدارية باعتماد بيان الصلاحية ويقوم المركز التكنولوجى بتسليم الطلب للمواطن بالرأي».

وأضاف: «فيما يتعلق بخط سير عملية الحصول على ترخيص بناء يقوم المواطن بتقدم بطلب الحصول على الخدمة ودفع الرسوم ومرفق بالطلب المستندات المطلوبه والرسومات الهندسية ويقوم المركز التكنولوجى بمراجعة الطلب واستلامه وتسجيله، وتقوم الجامعة بمراجعة الرسومات طبقا للكود الهندسيي واعتماده فى حالة الموافقة وتقوم الجهة الادارية باعتماد بيان الترخيص، ويقوم المركز التكنولوجي بتسليم الترخيص للمواطن، وايضا يوجد خط سير مماثل للحصول على شهادة صلاحية الموقع».