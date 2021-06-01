«المنشآت السياحية»: إغلاق المطاعم في الواحدة صباحا من اليوم

قال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن مواعيد غلق المطاعم والمنشآت السياحية بداية من اليوم ستكون في الواحدة صباحا مع المد لساعة إضافية يومي الخميس والجمعة وأيام الإجازات الرسمية وذلك وفقا لمواعيد العمل خلال فصل الصيف.

تعديل مواعيد الغلق بسبب السياحة العربية

وأضاف المصري، في تصريح لـ«الوطن»، أن الغرفة ستطالب وزارة السياحة خلال الأيام المقبلة بالعمل علي تعديل مواعيد غلق المطاعم السياحية لتكون حتي الثالثة أو الرابعة فجرا وذلك نظرا لعودة الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية وتفضيل السائح العربي تناول العشاء والسهر بالمنشآت والمطاعم السياحية.

وأوضح المصري، أن الغرفة شددت علي المنشآت والمطاعم السياحية بضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط التشغيل خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن الالتزام بتطبيق تلك الإجراءات يكفل الحفاظ على سلامة العاملين والرواد وعدم إصابتهم بفيروس كورونا، مشيرا إلي أن مخالفة تلك الإجراءات يعرض المطاعم لعقوبات تصل إلى حد الإغلاق الكلي.

خسائر المطاعم خلال مايو

وأشار إلى أن المطاعم تعرضت لخسائر مالية كبيرة خلال شهر مايو الماضي بسبب مواعيد الغلق الاستثنائية في التاسعة مساء والتى اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا خلال الشهر المنصرم، موضحا أن الايرادات التي حققتها المنشآت خلال هذا الشهر لم تكن كافية لدفع رواتب العاملين وتكاليف التشغيل اليومية.

وأكد المصري أنه غير مسموح حاليا بإقامة أية حفلات غنائية أو موسيقية داخل المنشآت والمطاعم السياحية المغلقة، كما أنه يحظر أيضا علي المقاهي والمطاعم السياحية تقديم الشيشة إضافة إلي استمرار غلق الديسكوهات والملاهي الليلية، مضيفا أن المنشآت التي ستخالف تلك الإجراءات سيتم توقيع عقوبات عليها.

الأفراح تستمر لما بعد التاسعة

ومن جهته كشف مصدر مسئول بوزارة السياحة والآثار، أنه سيسمح بداية من اليوم لحفلات الزفاف والأفراح التي تقام بالأماكن المكشوفة بالاستمرار لما بعد الساعة التاسعة مساء مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.