قبل 5 أيام من انطلاقها.. شمال سيناء تستعد لامتحانات الشهادة الإعدادية

تستعد مديرية التربية والتعليم فى محافظة شمال سيناء، لامتحانات الشهادة الآعدادية المُقرر انطلاقها يوم 5 يونيو من الشهر المقبل، وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن 8801 طالبا وطالبة بالصف الثالث الإعدادي، سيؤدون الامتحانات داخل 85 لجنة موزعين على مدن «رفح، الشيخ زويد، العريش، بئر العبد، نخل، والحسنة بوسط سيناء».

وأكد في تصريحات صحفية اليوم، عقد لجنة لأبناء رفح المنقولين بالشيخ زويد، ولجنة أخرى ببئر العبد، فضلًا عن 3 لجان رئيسية بمدينة العريش، موضحا وضع 14 طالبًا في كل لجنة بالتزامن مع اعتماد جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2021.

وأشار إلى إنه جارِ إعداد وتجهيز اللجان مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، ومن المقرر أن يجرى تعقيمها وتطهيرها يوميًا، قبل وبعد الامتحانات، ولن يُسمح بأي تجاوز في تطبيق الإجراءات الاحترازية سواء من قبل الطلاب أو الملاحظين، وأنه سوف يكون 14 طالبًا فقط في كل لجنة.

وأكد أن الموجهين العموم لكل المواد الدراسية وضعوا أسئلة الامتحانات من المنهج المقرر الخاص بالفصل الدراسي الثاني، بما يتناسب مع جميع مستويات الطلاب المختلفة، طبقًا لمواصفات الورقة الامتحانية، تنفيذًا للتعليمات الوزارية الخاصة بهذا الشأن، وأن الآمتحانات سوف تكون بمستوى الطالب المتوسط.

ولفت إلى تدريب جميع الطلاب بالصف الثالث الإعدادي على نماذج الامتحانات «أون لاين»، لتقليل حالة التوتروجارى التنسيق مع المديريات الآخرى، وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لتذليل كل العقبات التي تواجه القائمين على إدارة أعمال الامتحانات في جميع مدن المحافظة، لضمان سلامة واستقرار سير لجان الامتحانات، وتأمين تحركات السيارات المخصصة لنقل الإجابة للطلاب خلال فترة الامتحانات

وطالب أولياء الآمور، بالعمل على تهدئة الطلاب والمساعدة على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية والعمل على عبور الامتحانات بشكل طبيعي.

وأعلنت المديرية، في بيان لها، جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2021 محافظة شمال سيناء، ومن المقرر أن تنطلق في 5 يونيو الشهر المقبل، طوال أيام الأسبوع لمدة ساعتين بداية من 9 صباحا عدا السبت، الذي سيستمر إلى الحادية عشر والنصف لمادة اللغة العربية والإملاء.

أما المواد التى لا تضاف إلى المجموع، فإنها تسلم للطلاب يوم السبت أي في اليوم الأول مجمعة، على أن يسلمها الثلاثاء الذي يليه لإدارة المدرسة.