استرداد 6 آلاف متر بالقنطرة شرق وإزالة 9 تعديات بالتل الكبير

نفذت محافظة الإسماعيلية حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف، اليوم بنطاق مركزي التل الكبير والقنطرة شرق.

وأسفرت حملة إزالة مكبرة بقرية السلام، عن استرداد 6000 متر مربع من أملاك دولة كانت مخصصة لإقامة مدرسة تعليم أساسي ومركز شباب وأرض للسوق الأسبوعي بالقرية.

وتضمنت الإزالة 7 أسوار ومنازل غير مسكونة على مساحة2000 متر مربع، وإزالة 5 أسوار و12غرفة على مساحة2500 متر مربع بأرض مركز الشباب، وإزالة 6 أسوار ومنزل على مساحة 1500 متر بأرض السوق.

ونجحت حملة مكبرة بمركز ومدينة التل الكبير، في إزالة 9 حالات تعدٍ واسترداد 289 مترا مربعا، تضمنت إزالة 7 حالات تعدٍ على مساحة 83 مترا مربعا تابعة لأملاك السكة الحديد، و حالتي تعدٍ على أملاك الدولة على مساحة 206 أمتار مربعة.

وتمكنت الأجهزة التنفيذية التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، من إزالة تعديات على مساحات بإجمالي 45 ألف متر مربع، في مناطق مختلفة تابعة لجمعية العاشر من رمضان، في قرية الفردان.

وقاد اللواء وائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، واللواء محمود عاشور، مساعد مدير أمن الإسماعيلية، حملة مكبرة أسفرت عن إزالة 85 حالة تعد، عبارة عن أسوار على مساحة 45 ألف متر مربع.

وشدد محافظ الإسماعيلية، اللواء شريف فهمي بشارة، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يقوم بالتعدي على أراضي ملك للدولة، مؤكداً على أنه لا تهاون في استعادة هيبة الدولة، ومحاسبة أي مخالف.