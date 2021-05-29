«اقتصادية الإسماعيلية» تنظر أولى جلسات السفينة الجانحة اليوم

تنظر المحكمة الابتدائية بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية، صباح اليوم السبت، أولى جلسات دعوى ثبوت الحجز التحفظي على السفينة البنمية التي تعرضت للجنوح في قناة السويس.

وكانت دائرة الاستئناف في المحكمة أقرت بعدم اختصاصها في نظر القضية وإعادة النظر فيها أمام المحكمة الابتدائية في جلسة السبت الماضي.

ومن المفترض أن تستمع المحكمة لأقوال دفاع الشركة اليابانية المالكة للسفينة البنمية ودفاع هيئة قناة السويس وشركة ايفرجرين وبعض الشركات المالكة الحاويات على السفينة، والتي حضرت السبت الماضي.

واستمعت المحكمة إلى المحامين ممثلي الشركة المالكة للسفينة الدكتور حازم بركات ومحامي هيئة قناة السويس نصر فرج على مدار الجلسات الماضية، والتي شهدت أدلة جديدة تقدم بها كل طرف لمحاولة إثبات حقه.

وطالب محامي الشركة المالكة للسفينة الجانحة بقناة السويس تعويضًا من هيئة قناة السويس عن بعض التلفيات التي أصابت السفينة.

وقال ان مبلغ التعويض 100 ألف دولار على سبيل التعويض المؤقت للأضرار التي أصابت السفينة بسبب أخطاء الهيئة، فيما طلب الحصول على صورة اطلاعية علي ملف الدعوى.