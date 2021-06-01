5 أشياء تميز أسماك البوري عن الطوبار: «متخليش حد يضحك عليك»

سوق السمك بمحافظة البحيرة، وبالتحديد في مدينتي رشيد وإدكو، من أكثر الأسواق التي تعرض أصنافا كثيرة من الأسماك، ويرجع ذلك لموقع المدينتين الساحلي، الذي يطل على ساحل البحر المتوسط وبحيرة إدكو ونهر النيل بينهما، وهو ما يجعل أسواق السمك هناك غنية بالأصناف المتنوعة، منها أسماك نيلية وأسماك بحرية بالإضافة إلى الأسماك التي تخرج من بحيرة إدكو.

وأمام الأصناف الكثيرة تجد ربات البيوت حائرات بين الصنف والجودة والكمية، ولعل سمك البوري الأكثر شهرة وانتشارًا في البحيرة، هو ما يقبل عليه المستهلكين بكثرة بالمقارنة مع الأصناف الأخرى، إلا أن هناك فصيلة أخرى من البوري أقل سعرًا وطعمًا، وتسمى أسماك «طوبار»، ولا يستطيع المستهلك العادي التفرقة بينه وبين البوري، وهو ما يدفع بعض التجار معدومي الضمير، لبيع الطوبار على أسم البوري.

فسيخ الطوبار

سامح شفتير، صاحب حلقة سمك، يقول ل«الوطن»: «كل الناس تعرف إن الفسيخ ده عبارة عن سمك بورى مملح، لكن للأسف معظم الفسيخ إللى الناس كلها بتاكله مش سمك بوري، وحتى السمك البوري إللي الناس بتاكله مشوي أو سنجاري أو أيا كان الطريقة إللي بتاكله بيها، ده أساسا مش سمك بوري، ولكنه يباع تحت اسم سمك بوري، والسمك ده اسمه طوبار».

ما السمك الطوبار

هي سمكة من العائلة البورية، وتكون شبيهة بالبورى جدًا، وهناك أكثر من فرق في الشكل الخارجي يميز بين البوري والطوبار، وهو ما يجب على المستهلكين معرفته لكي لا يتعرضوا للغش من قبل البائعين، خاصة أن الطوبار يقل في سعره عن البوري بحوالي 20 جنيها.

كيف تتعرف على سمك البوري بالأسواق

سلامة جاد، 64 سنة، صياد بالمعدية، يوضح الفرق بين الصنفين قائلا: «البوري يتميز بفم مفلطح جدًا، يشبه في الشكل نصف القوس، وشفتاه كبيرتان نسبيا، ويتميز بلون ظهره الأزرق الغامق، ويكون به نقطة زرقاء إلى جوار الزعنفة الجانبية خلف الخياشيم مباشرة، ويكون له غشاء دُهني على عيون السمكة يشبه الجفن الرامش الذي يغطي أعين الدجاج».

وصف سمك الطوبار

حمادة سعيد، صياد، يشير إلى أن الطوبار يتميز بفمه المدبب نسبيا، وشفتاه رفيعة إلى حد كبير، وظهره لونه أسود، وبه نقطة سوداء أمام الزعنفة الجانبية خلف الخياشيم مباشرة، وهو عكس البوري تماما في اللون والمواصفات، ولذا يجب التدقيق في السمك قبل الشراء.

إحترس قبل شراء البوري

سمير المدخوم، بائع سمك، يقول: «لو دققتم النظر في الأسماك التي كنتم تتناولوها قبل ذلك، لوجدتم أنكم كنتم تأكلون طوبار، وقمتم بشراءه على أنه بوري، وغالبا يكون سعره أكثر بكثير عن الطوبار».

وتابع: «للأسف هناك بائعين لا يعرفون الفرق بين البوري والطوبار، وغالبا يكونوا من البائعين صغار السن الذين لم يمتهنوا تجارة الأسماك من الميناء وشوادر السمك الكبيرة، وهي مشكلة أكبر، حيث يتسوق كل منهم بسعر مرتفع ويبيعه بسعر غالي أيضا».

أنواع العائلة البورية

العائلة البورية تضم أكثر من نوع وهي: «البوري والطوبار والسهلية والجرانة والدهبان»، وأطعم سمكة فيهم هي السهلية ولكنها نادرة إلى حد كبير بالأسواق المصرية، ولا توجد سوى في مناطق معينة.