مزارعو أسيوط يثمنون اهتمام الرئيس السيسي بمحصول الرمان

أشاد مزارعو الرمان بمحافظة أسيوط بأهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمحصول الرمان والمعوقات التى تواجه المزارعين بمحافظة أسيوط.

وأكد المزارعون أن الرئيس السيسى قريب من كل الملفات ويولى رعاية كاملة لتنمية الصعيد، وعبروا عن شكرهم للرئيس وتقديرهم لكل ما يقوم به من أجل تنمية مصر في شتى المجالات.

وقال عقيل إسماعيل عقيل، مؤسس مبادرة «رحلة متطوع»، إن الرئيس أصدر توجيهاته لجميع الوزارات والهيئات بتذليل العقبات أمام مزارعي الرمان بما يعكس نقلة نوعية فى التعامل مع هذا المحصول الهام الذي يصدر إلى العديد من دول العالم، مؤكدا أن هناك خطوات تتم على أرض الواقع سوف تظهر للنور قريبا ومنها إقامة مجمع صناعات للرمان والموالح تابع لهيئة تنمية الصعيد وعدد من الثلاجات لحفظ المنتج بجانب اهتمام خاص بالتكويد والأسمدة والمبيدات الحشرية من وزارة الزراعة ومحافظة أسيوط لضمان الجودة العالية لينافس هذا المنتج عالميا.

ولفت محسن ناصف خلف، مصدر رمان بأسيوط، إلى أن هناك اهتماما كبيرا بهذ الملف من قبل محافظ أسيوط وسكرتير عام المحافظة وتم عقد أكثر من لقاء فى الفترة الأخيرة مع مزارعي ومنتجي الرمان على مستوى المحافظة بالتعاون مع مديريتي الزراعة والتضامن بأسيوط والإرشاد الزراعي ووزارة النقل وهذا يعكس اهتمام الدولة والقيادة السياسية بهذا الملف الهام.

رئيس جمعية مزارعي الرمان بالبداري يشكر السيسي

وعبر علاء حسانين رئيس جمعية مزارعى الرمان بالبداري عن سعادته بالتقدم الملحوظ فى ملف تصدير وصناعة الرمان، مؤكدا أنه سوف ينعكس بصورة إيجابية على المزارعين ويعمل على توفير فرص عمل للشباب والاستغلال الأمثل للمنتج من حيث التصدير والتصنيع، وقدم الشكر للرئيس، وكل الجهات الداعمة لتجميع مزارعي الرمان بمحافظة أسيوط تحت مظلة واحدة.