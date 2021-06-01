تنفيذ 8 قرارات «غلق وتشميع» لفيلات مخالفة بالتجمع الخامس

أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم شن حملة مكبرة لضبط المخالفات، أسفرت عن تنفيذ 8 قرارات غلق وتشميع ورفع عدادات كهرباء بفيلات مخالفة بالحي الأول بالتجمع الخامس بالمدينة، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار غنيم، إلى أن المخالفات تمثلت في تغيير النشاط من سكنى إلى إداري بالمخالفة لشروط التخصيص والتعاقد، وتم تتفيذ الإجراءات تحت إشراف المهندس عبدالناصر يوسف، نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس، ومسئولي إدارة التنمية والأحياء وبتأمين من شرطة التعمير وأمن الجهاز.

وأكد رئيس جهاز القاهرة الجديدة، استمرار حملات ضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة، للقضاء على المظاهر العشوائية بالمدينة. ​