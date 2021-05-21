بمساحة 52.39 ألف فدان.. تفاصيل نشاط وزارة الإسكان في مدينة 6 أكتوبر

مدينة السادس من أكتوبر، تعد واحدة من المدن الجديدة، وتبعد عن منطقة الأهرامات بحوالى 17 كم، وتبعد عن وسط مدينة القاهرة بحوالى 32 كم، وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 52.39562 ألف فدان، وتشمل (مناطق سكنية، مناطق خدمية، مناطق صناعية، مناطق سياحية وترفيهية).

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، نشاط وزارة الإسكان والمرافق، داخل مدينة حدائق أكتوبر.

نشاط «الإسكان» داخل مدينة حدائق أكتوبر، يضم مشروع «جنة»، المرحلة الأولى 2688 وحدة سكنية، بينما تبلغ المرحلة الثانية 4032 وحدة سكنية.

- يبلغ عدد السكان الحالى بالمدينة 1.5 مليون نسمة، بينما يبلغ عدد السكان المستهدف (2030 ) 3 ملايين نسمة.

- يشمل قطاع الخدمــات بالمدينة 78 مدرسة، معهدا دينيا، 30 مستشفى، وحدة صحية، 339 سوقا تجاريا، 7 سنترالات، 39 ناد اجتماعي، 24 حضانة، 121مسجدا، كنيسة، 233 خدمات عامة، 2 وحدة إسعاف، 12 ناديا ومركز شباب، 6 معاهد عليا وأكاديمية، 3 جامعات خاصة، 8 خدمات أمنية ومرورية، مجمع محاكم.

- تتغذى المدينة بمياه الشرب بالأتى:

1- محطة تنقية بطاقة 268 ألف م3/ يوم

2- خط مياه من محطة الشيخ زايد قطر (1000 مم) بطاقة 125 ألف م3 / يوم.

3- خط مياه من محطة الشيخ زايد بقطر 1500مم بكمية 280 ألف م3/يوم.

4- المرحلة الأولى من محطة التنقية الجديدة والمأخذ والروافع والخطوط الناقلة بطاقة 400 ألف م3 / يوم (منها 100ألف م3/ يوم لمنطقة فيصل والهرم).

- تم تنفيذ شبكات المياه بطول 1247 كم.

- جارى تنفيذ شبكات المياه مختلفة الأقطار بطول 322 كم.

- جارى تنفيذ أعمال المرحلة الثانية بطاقة 400 ألف م3/ يوم وجارى العمل.

- جارى تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة بطاقة 400 ألف م3/ يوم وجارى العمل.

- تم تنفيذ محطة معالجة ميكانيكية ثلاثية بطاقة 150 ألف م3 / يوم غرب المدينة .

- تم تنفيذ بركة أكسدة بطاقة 15 ألف م3.

- تم تنفيذ محطة معالجة جديدة بطاقة 100 ألف م3/ يوم ( جنوب المدينة ) لاستيعاب صرف المدينة.

- تم تنفيذ شبكات صرف الصحي مختلفة الأقطار بطول 1388 كم.

- جارى تنفيذ المرحلة الثانية من محطة المعالجة الغربية بطاقة 150 الف م3/ يوم

- جارى تنفيذ شبكات صرف مختلفة الأقطار بطول 280 كم .

- تم تنفيذ شبكات طرق بطول 842 كم.

- جارى تنفيذ شبكات الطرق بطول 80 كم.

- تم تنفيذ كوبـــــرى بميــــدان جهينـــــــــه.

- تم تنفيذ شبكات اتصالات بطول 2050 كم .

- جاري تنفيذ شبكات اتصالات بطول 10 كم

- اجمالى المساحات المنزرعة 520 فدان بخلاف جزر الطرق المنفذة بالمدينة.

- تم تنفيذ شبكات كهرباء بطول 303 كم / ط .

- جارى تنفيذ شبكات الكهرباء بطول 215 كم / ط .