23 خدمة من بنك مصر للإنترنت البنكي بينها دفع الفواتير وطلب قرض

طور بنك مصر منظومة خدمات الإنترنت والموبايل البنكي BM Online، التي تمكنك من التمتع بإجراء العديد من المعاملات البنكية بسهولة وأمان أينما كنت، ومتابعة الحسابات والبطاقات بأنواعها والعديد من الخدمات.

وتأتي تلك التسهيلات من بنك مصر في إطار سعي البنك لتقديم الخدمات المميزة لعملائه، بما يمكنهم من إنجاز وأداء أعمالهم بصورة آمنة وسريعة، ولمواكبة التطور التكنولوجي.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور الآتية أبرز الخدمات البنكية التي يقدمها بنك مصر وفقا لما ذكره عبر موقعه الرسمي عبر الإنترنت.

خدمات الإنترنت البنكية من بنك مصر

1. يمكنك من خلال بنك مصر عبر الإنترنت تحويل الأموال بين الحسابات داخل البنك.

2.يمكنك تحويل الأموال للبنوك المحلية.

3. يتيح بنك مصر خدمة التحويل خارج مصر.

4. يمكنك من خلال خدمات الإنترنت البنكي سداد بطاقة ائتمان.

5. يمكنك حساب إضافي / ربط ودائع / شراء شهادات ادخار.

6. عرض كشوف الحسابات بمختلف العملات والبطاقات وأسعار الصرف

7. طلب إصدار بطاقة خصم مباشر أو بطاقة ائتمانية.

8. طلب إيقاف بطاقة مؤقت/ سداد بطاقة ائتمان.

9. طلب إصدار دفتر شيكات.

10. طلب إيقاف صرف شيك إضافة تعليمات مستديمة، وإعداد القوائم والتعليمات المفضلة.

11. دفع كل فواتيرك والتزاماتك الشهرية.

12. حجز دورك في الفرع التحويل من حسابك لأي حساب خارج مصر.

13. التقديم على طلب قرض.

14. فتح حساب كنانة للمعاملات الاسلامية وشراء شهادات كنانة للمعاملات الاسلامية.

15. تحويل أموال للبطاقات المدفوعة مقدما.

16. التحويل لجميع بطاقات البنوك المحلية.

17. التحويل لجميع المحافظ الإلكترونية داخل مصر.

18. فتح حساب.

19. ربط ودائع.

20. إيقاف صرف شيك وعرض حالة شيك.

21. طلب شهادة معتمدة بالأرصدة.

22. طلب إصدار بطاقة خصم فوري.

23. عرض ملخص حسابات الشركة (حسابات جارية، شهادات، ودائع، قروض، بطاقات ائتمانية) بمختلف العملات.