بنك مصر يتعاون مع الهيئة القومية للأنفاق لدعم منظومة التحصيل الإلكتروني

وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للأنفاق، وذلك من أجل دعم منظومة التحصيل الإلكترونى لكل المشاريع الخاصة بالهيئة (الخط الأول والثانى والثالث لمترو الأنفاق - القطار الكهربائى - المونوريل).

قام بتوقيع البروتوكول عاكف المغربى نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، مع الدكتور عصام عبدالقادر والى رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، وبحضور إيهاب درة رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، ولفيف متميز من قيادات البنك والهيئة.

وقال البنك، فى بيان، إن البروتوكول يهدف لتوفير نقاط البيع الإلكترونية POS ورمز الاستجابة السريع الـQR Code للتحصيلات التى ستتم من خلال بطاقات الدفع الإلكترونية بمختلف أنواعها (فيزا وماستر كارد وميزة بأنواعها وأياً كان البنك المصدر لهذه البطاقات) أو من خلال المحافظ الإلكترونية.

ويأتى توقيع هذا البروتوكول فى إطار حرص البنك على دعم التحول للمجتمع اللانقدى وإتمام كل المعاملات المصرفية بسهولة وأمان، وبخاصة فى ظل تفضيل الأفراد للتباعد الاجتماعى واستخدام الخدمات الإلكترونية كبديل آمن فى ظل الظروف الحالية الخاصة بفيروس كورونا، وهو ما يُسهم فى تحقيق أهداف الشمول المالى كأحد الأهداف القومية للدولة، وتماشياً مع سياسات المجلس القومى للمدفوعات الإلكترونية؛ وذلك من خلال تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بدلاً من استخدام النقد، بحسب البيان.

وأضاف البنك أنه يولى اهتماماً كبيراً بالشمول المالى ويعمل من خلال عدة محاور تماشياً مع خطة البنك المركزى لتعزيز جهود الشمول المالى، وفى سبيل ذلك وحرصاً على التسهيل على العملاء، فقد قام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات - حسابات مرتبات) حيث بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 1443 شركة بعدد بطاقات 969.5 ألف بطاقة، وكذلك ما يزيد على 62 ألف حساب.

وعلى صعيد المنتجات الإلكترونية، عمل البنك على التوسع فى إصدار المحفظة الإلكترونية الخاصة ببنك مصر BM Wallet التى بلغت نحو أكثر من 1.4 مليون محفظة، كما بلغ عدد نقاط البيع الإلكترونية POS 250 ألف نقطة بيع، مما يشير إلى زيادة اعتمادية العملاء على هذه المنتجات فى تنفيذ عمليات التحويل وسداد الفواتير المختلفة.

الجدير بالذكر أن بنك مصر يحتفظ بالمركز الأول للعام الخامس عشر على التوالى منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات فى 2005، وذلك بين البنوك المشاركة فى المنظومة بحصة سوقية بلغت 48% وبعدد بطاقات بلغ 2.6 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 1400 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد على 98.5 مليار جنيه سنوياً يتم تحويلها عن طريق البنك.