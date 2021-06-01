تدريب 90 متدربا على التريكو والمشغولات اليدوية في بني سويف

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنَّ مديرية القوى العاملة ببني سويف انتهت من تنفيذ 4 دورات تدريبية نفذها مركز التدريب المهني التابع للمديرية بقريتي الحلبية وقرية قمبش، استفاد منها 90 متدرباً ومتدربة، في إطار مبادرة «حياة كريمة» لدعم الأسر الأكثر احتياجا التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي ومن خلال مبادرة «مهنتك مستقبلك» التي تنفذها الوزارة.

وسلم مدير المديرية الدكتور محمد أنور، شهادات إتمام الدورات التدريبية الأربعة التي انتهت بمركز التدريب المهني على مهن التريكو اليدوي، والمشغولات اليدوية من ورد النيل وورق الموز، للمتدربين بعد انتهاء التدريب وعقد الاختبار النهائي.

ولفت إلى أنَّ الدورة مدتها شهراً كاملاً، بالنسبة لمهنة المشغولات اليدوية، وشهر ونصف الشهر بالنسبة لمهنة التريكو اليدوي، بمعرفة مدربين مؤهلين في تلك المهن وعلى درجة عالية من الكفاءة.

وأشار إلى أنَّ وزير القوى العاملة، كان قد وجه بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية باستمرار والتي بدأت بتخفيض عدد المتدربين والمتدربات في الدورة الواحدة، فضلا عن توقيع الكشف الطبي علي المتدربين قبل الالتحاق بالدورات التدريبية، والتأمين على المتدربين ضد إصابات العمل وتسليمهم جميع الأدوات الكتابية التي يحتاجها المتدرب في أثناء التدريب.