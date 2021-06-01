أجسام مناعية أنقذت ترامب من كورونا.. طبيب يشرح فائدة عقار «سوتروفيماب»

قال الدكتور هاني إسحق شحاتة، إخصائي الروماتيزم والمناعة بالمنيا، إنه عقب إصابة الرئيس الأمريكي السابق «ترامب»، بفيروس كورونا في أكتوبر من العام الماضي 2020، هرع طبيب البيت الأبيض «شون كونلي»، لإعطائه عقارا شبيها بالأجسام المناعية مما ساهم في تحسن حالته داخل المستشفى، موضحا أن هذا العقار هو 7831 VIR، وقد أجازت منظمة الرقابة على الغذاء والدواء الأمريكية FDA استخدامه لظروف الوباء وهو مايعني الموازنة بين فوائده العلاجية مع التغاضي عن الآثار الجانبية المحتملة.

إدراج العقار ببرتوكول علاج كورونا

وأضاف «شحاتة»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن لجنة مكافحة كورونا بوزارة الصحة بذلت جهدا لإدراج عقار «سوتروفيماب VIR 7831»، لبروتوكول كورونا في أخر مايو ٢٠٢١ فور إجازة منظمة FDA الأمريكية للاستخدام الطارئ لهذا الدواء في علاج الحالات البسيطة إلى المتوسطة من كورونا.

فاعلية العقار للوقاية من كورونا

وشرح طبيب المناعة ميكانيزم عمل العقار مبينا أنه عبارة عن أجسام مضادة للفيروس شبيهة بالأجسام المناعية التي ينتجها جسم الإنسان من نوع IGg1 والذي يعطل عمل البروتين الشوكي S - protein للفيروس المسئول عن اقتحام خلايا الجسم.

وعن طريقة الاستخدام قال: «هو أمبول بتركيز 500 مجم يذاب في 8 مم محلول ملحي ثم يضاف لزجاجة محلول ملحي 100 مم، وترج وتحقن وريديا على مدى نصف ساعة»، مناشدا وزارة الصحة بتوفير الأمبول ذو الاستخدام الواحد بأغلب صيدليات المحافظات خاصة أنه مسموح استخدامه من عمر 12 سنة فيما فوق.

وشدد طبيب المناعة علي أهمية التشخيص والعلاج الدوائي المبكر، كما ناشد جموع الأطباء والصيادلة بالحد من الاستخدام السخي والمسرف للمضادات الحيوية والكورتيزون خاصة في بروتوكولات علاج كورونا، وطالب جميع مرضى الروماتيزم والمناعة والسكر بمراجعة أطبائهم للحد من الجرعات الغير محسوبة من الكورتيزون وعلاجات تثبيط المناعة وتعديل جرعات ضبط السكر للسكريين تجنبا للإصابة بالفطر الأسود.

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