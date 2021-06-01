مصادر حكومية: تشديد إجراءات مواجهة كورونا واردة حال تزايد الإصابات

أكدت مصادر حكومية، أن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بناءًا على مناقشات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، بشأن تخفيف «قيود كورونا»، ليست دعوة للمواطنين بإهمال الإجراءات الاحترازية، ولكن تلك الإجراءات هي أمر شديد الأهمية حتى لا تضطر الحكومة لتشديد الإجراءات مرة أخرى، حال عودة إصابات ووفيات كورونا للارتفاع بصورة كبيرة مثلما حدث في شهر رمضان وعيد الفطر المبارك والفترة التي تليها.

متابعة الأجهزة المعنية لتطبيق الإجراءات الاحترازية

وأضافت المصادر، لـ«الوطن»، أن الإجراءات التي أقرها رئيس الوزراء، وبدء تفعيلها اعتباراً من اليوم، والتي تتضمن تأخير موعد الغلق للمنشآت عبر تطبيق «التوقيت الصيفي» بدلاً من الساعة التاسعة مساءًا، أو فتح بعض الأنشطة مثل المؤتمرات والفعاليات بإجراءات احترازية، تخضع بشكل كامل إلى المتابعة من قبل الأجهزة المعنية للدولة لـ«تقدير الموقف».

التوازن بين الاقتصاد والحفاظ على سلامة المواطنين

ولفتت المصادر، إلى أن القيادة السياسية للدولة، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، دائم المتابعة لتطورات الإجراءات مع الوزراء والمسؤولين، وأن عدم تحديد توقيت معين لانتهاء موعد تطبيق الإجراءات الاحترازية يأتي بسبب أن الإجراءات «مخففة»، ومتوازنة بين استمرار دوران عجلة الاقتصاد والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

انخفاض إصابات كورونا لأقل من ألف إصابة بمصر

وعما أعلنته وزارة الصحة والسكان، في الساعات الأولى من صباح اليوم، بشأن انخفاض عدد الإصابات بصورة ملحوظة، قالت المصادر إن الإصابات قلت عن ألف حالة إصابة جديدة لأول مرة منذ شهر، وهو «مؤشر جيد»، موضحاً أن تقديرات الخبراء الصحيين هو استقرار حالة الإصابات، وانخفاضها تدريجياً، ونهاية الموجة الثالثة من فيروس كورونا بمصر اعتباراً في الفترة من منتصف يونيو حتى آخر الشهر.

وشددت المصادر على أن رئيس الوزراء حريص على متابعة المخزون الاستراتيجي من أدوية وعلاجات كورونا بالأسواق، والأكسجين الطبي وغيرها من المستلزمات بالأسواق، وحل أية مشاكل قد تواجه توافرها.

ولفتت المصادر إلى أن صدور قرارات أخرى بشأن تشديد إجراءات مواجهة كورونا هو أمر «وارد»، وذلك حال عودة الإصابات في الارتفاع مرة أخرى.