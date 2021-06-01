7 سنوات شاهدة على نجاح مشروع مسار العائلة المقدسة (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «7 سنوات شاهدة على نجاح مشروع مسار العائلة المقدسة».

ويعتبر مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة إلى مصر أحد أهم المشروعات القومية باعتباره محورا عمرانيا تنمويا يقوده قطاع السياحة، ويضم نحو 25 نقطة تمتد من سيناء إلى أسيوط، حيث يحوي كل موقع حلّت به العائلة مجموعة من الآثار في صورة كنائس أو أديرة أو آبار مياه ومجموعة من الأيقونات القبطية الدالة على مرور العائلة المقدسة بتلك المواقع.

وتابع التقرير، أنّ أبرز ما تم إنجازه حتى الآن في مسار العائلة المقدسة، يتمثل في كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب في سمنود والبئر المقدس في تل بسطة ومنطقة مصر القديمة وكنيسة أبو سمبل ووادي النطرون وكنيسة جبل الطير في محافظة المنيا، وآخر نقطة جنوبا دير المحرق.

وأضاف أنّه جرى عمل كتياب باللغتين العربية والإنجليزية للمواقع المختارة لرفعها على قائمة التراث العالمي، وكذلك كتالوج وملحق توثيقي لمحطات العائلة المقدسة، وعمل خريطة لمسار ومواضع المحطات المختارة عن طريق إدارة النظم الجغرافية.

وتابع أنّه مع إدارة الأفلام الوثائقية، جار التنسيق لإنتاج فيلم وثائقي عن الرحلة ومواقعها، وجرى إصدار عملات تذكارية من مصلحة سك العملة لمسار رحلة العائلة المقدسة في مصر عام 2018.

وشارك الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مساء أمس، بدعوة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في احتفالية ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر، حيث أقيمت الاحتفالية بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

كما حضر الاحتفالية السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والأستاذة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، والدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الاسلامية والقبطية واليهودية بوزارة السياحة والآثار، والمهندس عادل الجندي مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية بالوزارة والمنسق الوطني لمسار العائلة المقدسة في مصر، بالإضافة إلى عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء الجامعات وأحبار الكنيسة وكهنة جميع المناطق التي يشملها المسار.