نواب التنسيقية يشاركون باحتفالية الكنيسة بمناسبة دخول العائلة المقدسة لمصر

شارك نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، في حضور الحفل المقام بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وذلك بمناسبة عيد دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر الموافق 1 يونيو من كل عام.

وكان الحفل بحضور ورعاية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولفيف من الوزراء والمسئولين، كما حضر اللقاء أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، وقد حضر الاحتفالية النواب محمد السباعي وهيام فاروق عضوا مجلس الشيوخ ، ومرثا محروس عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.