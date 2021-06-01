محافظ أسيوط يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بمدارس عصمت عفيفي الإعدادية بنات ومدرسة الفاروق الرسمية لغات، صباح اليوم الثلاثاء، للاطمئنان على سير الامتحانات والتأكد من توفير كل سبل الراحة للطلاب والملاحظين من أعضاء اللجان، مشددًا على تذليل أية عقبات قد تواجه الطلاب والملاحظين داخل اللجان وتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

رافقه خلال الجولة محمد عبدالمحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وأيمن محروس رئيس حي شرق، وبدأ المحافظ جولته بتفقد لجان الامتحانات بمدرسة الفاروق الرسمية لغات واستمع إلى بعض الطلاب لمعرفة مدى سهولة الامتحانات والتأكد من عدم وجود أي شكاوى أو عقبات.

واطمأن على توافر كافة سبل الراحة للطلاب وتواجد المشرفين والملاحظين باللجان وسط تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.وقال محافظ أسيوط إن عدد الطلاب الذين يؤدون إمتحان الشهادة الإعدادية بالمحافظة هذا العام بلغ 77 ألف و929 طالب وطالبة في عدد 426 لجنة على مستوى قرى ومراكز المحافظة منهم 66 ألف و818 طالب بالمرحلة الإعدادية العامة و11 الف و111 طالب بالمرحلة الإعدادية المهنية مشيرًا إلى إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء وغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم .

محافظ أسيوط يشدد على تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

وشدد المحافظ - خلال الجولة - على الاهتمام بنظافة المدارس واللجان وتعقيمها بصفة مستمرة والتأكيد على الالتزام بإرتداء الكمامات الواقية وقياس درجة الحرارة للطلاب والمشرفين والملاحظين باللجان وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب والملاحظين والمشرفين داخل اللجان من تهوية وإضاءة وتطبيق القواعد والضوابط الخاصة بسير عملية الامتحانات والملاحظة والتأكيد على وجود طبيب في كل مدرسة يقوم بالإشراف الطبي على اللجان للتعامل الفوري مع أية حالات مرضية طارئة.وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة إلى إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لتلقي أية شكاوى أو استفسارات تتعلق بأعمال الامتحانات بالإضافة إلى المتابعة المستمرة للجان وتذليل كافة العقبات مؤكدا أن جميع أسئلة الامتحانات في جميع المواد تم طبعها بالكمبيوتر وبطريقة واضحة وملائمة للطلاب والأسئلة من الكتاب المدرسي وفقًا للمقررات الدراسية التي درسها الطلاب.