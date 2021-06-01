محافظ بورسعيد يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لجنة مدرسة القناة الإعدادية للبنات، اليوم، للإطمئنان على انتظام امتحان الشهادة الإعدادية، حيث يؤدى 11852 طالبا وطالبة إمتحان نهاية العام للشهادة الإعدادية.

رافق المحافظ في جولته، الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم وعلاء الدسوقى مدير عام إدارة التعليم العام وعدد من القيادات التنفيذية ومسؤولى مديرية التربية والتعليم ببورسعيد

الغضبان يشدد على تهيئة الأجواء النفسية للطلاب

وشدد محافظ بورسعيد خلال الزيارة على تهيئة الإجواء النفسية اللازمة للطالبات والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية دون تهاون لمنع إنشار فيروس كورونا المستجد حرصا على صحة وسلامة الطالبات والقائمين على الإمتحانات.

باهي: تعقيم 65 لجنة لأداء الإمتحانات

وأكد وكيل الوزارة أن اليوم الثلاثاء يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية امتحان مادة الجبر والإحصاء ببورسعيد مشيرا إلى إتخاذ كافة التدابير اللازمة وتعقيم اللجان وعددها 65 لجنة على مستوى بورسعيد وتستمر الإمتحانات حتى 10 يونيو .

وأضاف أنه جرى إعداد وتجهيز اللجان مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وسوف يجرى تعقيمها وتطهيرها يوميا قبل وبعد الإمتحانات ولن يسمح بأى تجاوز فى تطبيق الإجراءات الاحترازية سواء من قبل الطلاب أو القائمين على الامتحانات.

ولفت إلى أن أجواء لجنة مدرسة القناة الإعدادية للبنات إتسمت بالهدوء التام دون ظهور أى معوقات قد تعكر صفو العملية الإمتحانية دون تسجيل أى حالة غياب أو شكاوى.