حظك اليوم الأربعاء 2-6-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

قسّم علماء الفلك الأبراج إلى 12 برجًا، هوائية ومائية وترابية ونارية، ولكل برج صفاته التي تختلف عن الآخر، وتقدم «الوطن» خدمة حظك اليوم وتوقعات الأبراج على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لخبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك بأن تعتني بصحتك وألا تعلن خططك وتجنب الزهو بنفسك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك اليوم أن تتحكم في انفعالاتك ولا تعلن غضبك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل النجمة العالمية ليدي جاجا، ويوافق تاريخ ميلادها 28 مارس.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يساعدك أن تحصل بسهولة على مساعدة الزملاء أو رؤساء العمل، ويعدك بأن تكون موفقا في كل الأمور.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يمدك بالمزاج الجيد ويجعلك تقيم علاقات راسخة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور عارضة الأزياء الأمريكية جيجي حديد، ويوافق تايخ ميلادها 23 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وقد يسبب لك ذلك منافسة أو استفزازا وإرباكا.. فلا تدع الشك والغضب يضيعان منك الفرص المتاحة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بالصبر ويجب أن تكون أقل انفعالا إذا تأخرت مطالبك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء مغني الراب والمذيع السعودي قصي خضر، ويوافق تاريخ ميلاده 21 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمنحك اليوم كل الأدوات التي تجعلك سعيدا وقادرا على تحقيق مكاسب.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

المريخ في برجك يمنحك جاذبية في عيون الجنس الآخر، وتتواصل بحب مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان النجم العالمي توم كروز، ويوافق تاريخ ميلاده 3 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك لبحث أمورك المهنية والمالية وتظهر مهارة كبيرة في إدارة أعمالك وأموالك وتخطط جيدا.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

تستطيع اليوم أن تتواصل بشكل جيد مع من تحب وتتخذ قرارات تخدم علاقتك به.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة هبة مجدي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وقد يصيبك ذلك بالعصبية والتوتر مما يخلق لك ضغوطا وعليك أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

اليوم حاول أن تضع نفسك مكان شريك حياتك كي تستطيع أن تتفهمه.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يلقي على عاتقك اليوم مسئوليات وتبدو نشيطا وتثبت نفسك في كل نشاط تقوم به.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس في منزل الحظ يساعدانك على مواجهة أي أزمات والتغلب عليها.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صابرين، ويوافق تاريخ ميلادها 4 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يوفر لك اليوم أفضل الظروف لإنجاز أعمال وأيضا لقضاء أوقات رائعة مع الأهل والأقارب.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعدك بالحب والمشاعر الحلوة والإيجابية.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة الراحلة هند رستم، ويوافق تاريخ ميلادها 12 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. تذكّر اليوم أن الاستماع للآخرين يقلل الفجوة معهم، قد تكون هناك أزمة وعليك أن تحسن إدارتها.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد في مواجهة برجك مما يجعلك تميل للعصبية، حاول أن تظهر تفهما ومشاعر إيجابية.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان حميد الشاعري، ويوافق تاريخ ميلاده 29 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

تشعر باستقرار نفسي وتمدك الشمس بطاقة بدنية وروح خيال مما يساعدك في حياتك المهنية.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثالث يدعم علاقاتك.. انطلق كما تشاء واستفد من ذبذبات الفلك الإيجابية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي النجم الهندي سلمان خان، ويوافق تاريخ ميلاده 27 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وينصحك ذلك أن تتفاوض بلباقة وكن يقظا في عملك وحساباتك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحب تساعدك على التعبير جيدا عن مشاعرك وتسيطر على الأجواء بسحرك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة ريم أحمد، ويوافق تاريخ ميلادها 23 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر ما زال ببرجك ويجعلك ذلك واثقا من نفسك ومبادرا وجريئا.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يدفعك لتطرق كل الأبواب لتحقق تفاهما مع الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة نادين لبكي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 فبراير.