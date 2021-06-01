حظك اليوم الثلاثاء 1-6-2021 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الدلو له قدرة على العطاء ومساعدة من حوله، تقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني قد يصيبك بالتشتت.. اليوم قم بحساباتك جيدا إذا أردت تحقيق مكاسب، وعليك بتنظيم أفكارك لتتخذ قرارات سليمة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحب تفتح أمامك الباب لعلاقات موفقة، فقط حافظ اليوم على اللباقة.

مشاهير برج الدلو

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان عمرو عبد الجليل، ويوافق تاريخ ميلاده 7 فبراير.