حظك اليوم الأربعاء 2-6-2021 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور يمكن الثقة به والاعتماد عليه، وهو مخلص ويتحمل المسؤولية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يساعدك أن تحصل بسهولة على مساعدة الزملاء أو رؤساء العمل، ويعدك بأن تكون موفقا في كل الأمور.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يمدك بالمزاج الجيد ويجعلك تقيم علاقات راسخة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور عارضة الأزياء الأمريكية جيجي حديد، ويوافق تايخ ميلادها 23 أبريل.