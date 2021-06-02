حظك اليوم الأربعاء 2-6-2021 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

مواليد برج السرطان متقلّبو المزاج وطبعهم حاد، لكن يتميّزون بتأثرهم بالقمر، الذي يمنحهم مزيد من الرقة والمزاجية والشخصية المتقلبة، والعاطفة المشتعلة، وهم أناس عاطفيون.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمنحك اليوم كل الأدوات التي تجعلك سعيدا وقادرا على تحقيق مكاسب.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

المريخ في برجك يمنحك جاذبية في عيون الجنس الآخر، وتتواصل بحب مع من تحب.

مشاهير برج السرطان

ومن أبرز مشاهير برج السرطان النجم العالمي توم كروز، ويوافق تاريخ ميلاده 3 يوليو.