حظك اليوم الأربعاء 2-6-2021 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

يتمتع مولود برج الأسد بالطموح والثقة والجاذبية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك لبحث أمورك المهنية والمالية وتظهر مهارة كبيرة في إدارة أعمالك وأموالك وتخطط جيدا.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

تستطيع اليوم أن تتواصل بشكل جيد مع من تحب وتتخذ قرارات تخدم علاقتك به.

مشاهير برج الأسد

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان الراحل رشدي أباظة، ويوافق تاريخ ميلاده 3 أغسطس.