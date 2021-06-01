إصابة سيدتين في حادث تصادم بطريق «الإسماعيلية - الزقازيق» الزراعي

أُصيبت سيدتان بإصابات بالغة في حادث تصادم سيارتين، اليوم الثلاثاء، على طريق «الإسماعيلية - الزقازيق»، الزراعي بمركز أبوصوير.

وتلقي اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العقيد وليد المصري يفيد بتصادم سيارتين «رقم 9582 ر ر أ» و«9314 ك ل و»، قرب كوبري شعيب التابع لدائرة المركز.

وأسفر الحادث عن إصابة إعتدال يوسف صبري، مقيمة بمنطقة نفيشة، 34 عاماً، ونجلاء إبراهيم محمد، مقيمة بمنطقة نفيشة، تبلغ من العمر 43 عاماً، ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بسيارتي إسعاف نقلت المصابتين لمستشفى أبوخليفة للطوارئ.

وكانت سيدة في الخمسينيات من العمر لقيت مصرعها ظهر اليوم الثلاثاء علي نفس الطريق اثر اصطدام سيارة بها بمركز ومدينة التل الكبير في الإسماعيلية، حيث تلقي اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية اخطارا باصطدام السيارة رقم ع د ل 735 بطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي قرب قرية عطية الناظر.

ودفع مرفق اسعاف الاسماعيلية بسيارة إسعاف إلا أنه تم اكتشاف وفاتها في الحال وتم نقل الجثمان إلي مشرحة مستشفي التل الكبير المركزي.

وقالت المصادر الطبية أن المجني عليها تدعي رجاء صديق عبد العزيز 55 سنة مقيم بمركز ومدينة التل الكبير وأنها كانت تعبر الطريق لحظة اصطدام السيارة بها.