ننشر اول صور حريق نادي طنطا الرياضي: الخسائر تتجاوز مليون جنيه

قال الدكتور ياسر المعداوي، المتحدث الرسمي باسم نادي طنطا الرياضي، أن حريق شب صباح اليوم في صالة الجمباز ببدروم الصالة المغطاة، في الرابعة فجرا، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده.

وتنشر «الوطن»، أول صور للحريق الذي التهم محتويات الصالة وقدرت مصادر بالنادي الخسائر بمليون جنيه.

وأكد «المعداوي»، في تصريح لـ«الوطن»، أن خسائر الحريق كبيرة فى معدات وأدوات الجمباز، وتتخطى مليون جنيه، وأن فريق من نيابة أول طنطا حضر الى مكان الحريق من أجل المعاينة، ومعاينة الأدلة الجنائية تصرح ميدأيا أنه عدم وجود شبهة جنائية في الحريق، وماحدث نتيجة ماس كهربائى.

من جانبه قال أحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، أنه تم تشكيل لجنة لحصر تلفيات صالة الجمباز بنادى طنطا التى شب حريق بها اليوم الثلاثاء.

وأشار وكيل الوزارة، انه يرجح أن يكون ماس كهربائى ناتج عن ترك مفتاح إضاءة أو مروحة تعمل من الليل حتى الصباح تسبب فى الحريق.

وكان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق في الصالة المغطاة بنادي طنطا الرياضي.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، وقسم شرطة أول طنطا، وضباط قوات الحماية المدنية وتم الدفع بعدد 4 سيارات إطفاء للسيطرة علي النيران ومحاصرتها قبل امتدادها في محيط النادي والمباني الإدارية الأخرى.

وتبين من المعاينة المبدئية أن الحريق شب في صالة الجيم المتواجدة في الصالة المغطاة وذلك بسبب ماس كهربائي، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.