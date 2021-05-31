حريق هائل يلتهم محتويات شقة بالدقهلية وإصابة 3 من سكانها بحروق

أصيب 3 أشخاص في حريق هائل نشب في شقة سكنية في محافظة الدقهلية، إثر وقوع الحريق بعقار مكون من طابقين بقرية المنيل مركز طلخا، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران قبل امتدادها لباقي العقار.

وأصيب في الحريق مالك العقار وزوجته وزوجة نجله بحروق متفرقة بالساقين واختناق، والتهمت ألسنة النيران محتويات الشقة بالكامل، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة لتلقي العلاج اللازم.

ورجح صاحب الشقة سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بالتوصيلات الداخلية للشقة، ولم يتهم أحد بالتسبب فيه.

بلاغ بحريق هائل في شقة سكنية

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة كائنة بقرية المنيل دائرة المركز.

قوات الإطفاء تسيطر على الحريق

وهرعت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية بإشراف المقدم دكتور أحمد عوض، رئيس إطفاء الدقهلية، إلى مكان البلاغ وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

وبالفحص تبين نشوب الحريق بشقة كائنة بالطابق الأرضي بعقار مكون من طابقين على مساحة 100 متر تقريبا، ملك المدعو الجوهري عبدالفتاح محمد الجوهري، 65 سنة، فلاح، ومقيم بذات العنوان.

ونجم عن ذلك إصابة مالك الشقة وكلا من زوجته المدعوة فادية محمد عبدالعزيز، 60 سنة، ربة منزل، وزوجة نجله المدعوة فاطمة محمود موسى، 30 سنة، ربة منزل، ويقيمان بذات المنزل بحروق متفرقة بالساقين واختناق، وتم نقلهم إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة، وكذا احتراق محتويات الشقة.

وبسؤال مالك الشقة في محضر الشرطة، رجح سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بالتوصيلات الداخلية للشقة، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، وبسؤال المصابين أيدوا ذات المضمون، تم إخطار قسم الأدلة الجنائية بالحريق.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 4273 لسنة 2021 إداري مركز طلخا، وجاري العرض على النيابة العام .