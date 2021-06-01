لو نفسك تسافر.. شروط الحصول على قرض الرحلات السياحية

يرغب كثيرون في السفر وزيارة العديد من الأماكن والبلاد، لكن يجدون صعوبة في توفير الأموال وتكاليف السفر، وهو ما وضعت بعض البنوك حلا له، حيث أتاحت خدمات الاقتراض للعملاء الأفراد والتي تلبي احتياجاتهم بالتوازي مع إجراءات البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي، حيث يمنح بنك مصر كأحد البنوك الحكومية، خدمة تمويل الرحلات السياحية لمحبي السفر بقيمة تمويل تبلغ 100 ألف جنيه وبنسبة 100% من تكلفة الرحلة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور الآتية، تفاصيل خدمة التمويل المتاحة من بنك مصر لعدد من الأفراد من بينهم الموظفين، اصحاب المعاشات، أصحاب الحرف والمهن الحرة والصناعية والتجارية وما في حكمها.

قرض الرحلات السياحية

منح قرض الرحلات السياحية للمصريين من خلال برامج التمويل الآتية:

- الموظفون بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري.

- الموظفون بموجب إثبات الدخل.

- أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية.

- أصحاب / مستحقي المعاشات (بتعهد تحويل المعاش أو دون) أصحاب الأوعية الادخارية (للمصريين والأجانب).

الشروط العامة لمنح القرض:

- سعر عائد تنافسي.

- الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاما.

-الحد الأقصى لقيمة القرض تصل إلى 100 ألف جنيه (بشروط محددة).

- نسبة التمويل تصل إلى 100%.

- مدة تمويل تصل إلى 120 شهرا.

المستندات الأساسية المطلوبة

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل (غاز- كهرباء - مياه - تليفون).

- عرض معتمد من الشركة / الشركات.

بالنسبة للموظفين:

- شهادة مفردات الراتب الشهري.

- تعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري (في حالة تعهد جهة العمل).

بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية:

- صورة البطاقة الضريبية.

- صورة ترخيص / تصريح مزاولة المهنة ( للمهن الحرة).

- صورة مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري.

- كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر.

بالنسبة لأصحاب ومستحقي المعاشات:

- بيان بقيمة المعاش.

- بيان بالمستفيدين من المعاش (في حالة مستحقي المعاشات).

- تعهد بتحويل المعاش الشهري (في حالة تعهد جهة صرف المعاش بالتحويل).