حظر الرحلات السياحية بين المحافظات في إجازة العيد

أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة حظر تنقل أتوبيسات الرحلات والحافلات الجماعية بين المحافظات، خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، مشددة على الشركات السياحية بعدم نقل المصريين بالمركبات السياحية بين المحافظات خلال فترة إجازة العيد.

وكشف عبدالفتاح العاصى، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، عن أنه سيتم تكثيف الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في كافة المنشآت الفندقية، كحظر إقامة جميع الاحتفالات والفاعليات الثقافية والفنية لمنع التجمعات.

وأضاف: أنه يسمح بإقامة الأفراح بالقاعات المفتوحة، مؤكداً استمرار عدم إقامة أي حفلات أفراح بالقاعات المغلقة بالمنشآت الفندقية علي أن يسمح بها بالأماكن المفتوحة بنسبة تشغيل 50% و300 فرد كحد أقضى، علي أن ينتهي موعد الفرح في التاسعة مساء.

وشدد على ضرورة التزام جميع المنشآت الفندقية بتطبيق الضوابط الاحترازية والوقائية المطلوبة لتطهير الفنادق وفقا لوزارة الصحة وبالمواد المطهرة المعتمدة من الوزارة مع اخطار وزارة السياحة والآثار بما يفيد اتمام عملية التطهير من خلال تسجيل فيديو بتاريخ حديث، مشيراً إلى أنه في حال عدم الالتزام بتلك التعليمات سيتم توقيع العقوبات المقررة.

ولفت إلى استمرار تطعيم العاملين بالقطاع السياحي باللقاح المضاد للفيروس بالتعاون مع الصحة وذلك للانتهاء من تطعيم كافة العاملين بالقطاع السياحي باللقاح المضاد لكورونا.

وأضاف العاصى، أن قرار غلق المطاعم في التاسعة مساء لا يسري علي المطاعم الكائنة بالفنادق، وطالب في خطابه بتعميم هذا الخطاب علي كافة المنشآت الفندقية بما ورد مع اعتبار هذا الموضوع هام وعاجل.

ومن جانبه قال على حسن، مدير عام الرقابة والتفتيش على المنشآت والمطاعم السياحية بوزارة السياحة، إنه يتم تكثيف تطبيق المنشآت والمطاعم السياحية لضوابط التشغيل للإجراءات الاحترازية والوقائية التى أسفرت عن تحرير محاضر ومخالفات لـ9 منشآت سياحية.