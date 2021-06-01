رئيس التحرير

محمود مسلم

«التعليم» تعقد اجتماعا مع رؤساء لجان دبلوم الصم وضعاف السمع اليوم

كتب:

الوطن
02:56 م | الثلاثاء 01 يونيو 2021
وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعًا مع رؤساء لجان دبلوم الصم وضعاف السمع، تنفيذًا لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للوقوف على الوضع النهائي للامتحانات.

ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات العملية يوم 5 يونيو الجاري، على أن تبدأ الامتحانات النظرية يوم 19 يونيو الجاري.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 1038 طالبا من الصم وضعاف السمع، داخل 78 لجنة نظرية و77 لجنة عملية.

وشددت الوزارة على ضرورة اتباع كل الإجراءات الاحترازية داخل اللجان النظرية، وتتمنى الوزارة لطلابها الصحة والسلامة والتنبيه على تنفيذ كل القواعد المنظمة للامتحانات.

اقرأ المزيد:

لماذا أعلنت وزارة التربية والتعليم انتهاء العام الدراسي لطلاب النقل؟

نماذج استرشادية للصف الرابع الابتدائي من وزارة التربية والتعليم الفني

نتيجة الصف الأول الثانوي 2021 الترم الأول على موقع وزارة التربية والتعليم المصرية

مواعيد امتحان الصف الثاني الثانوي 2021 من وزارة التربية والتعليم

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021 الترم الأول على موقع وزارة التربية والتعليم المصرية

الحصول على مناهج وزارة التربية والتعليم الترم الثاني أون لاين