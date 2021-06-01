روبي تقترب من نصف مليون مشاهدة على اليوتيوب بـ قلبي بلاستيك

طرحت شركة «أربو بلس» بالتعاون مع شركة «فيكتوري لينك»، أحدث أغاني الفنانة روبي «قلبي بلاستيك» عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وعبر منصات الأغاني.

أغنية «قلبي بلاستيك»، من كلمات وألحان محمد يحيي، ومن إنتاج المطربية روبي.

واستطاعت الأغنية خلال الساعات الأولى من طرحها، أن تحقق نصف مليون مشاهدة.

وتقول كلمات الأغنية:

(مش هحب تاني أيوه تاني.. قلبي بلاستيك

اصلوا أناني أه اذاني وطلع فستك

خد فرحتي وحناني ودنيتي راح حب صاحبتي وطلع فستك

آه منك صنف خاين وبتاع حركات كل اللي اتخان معايا يعمل لايكات

ما هو خد فرحتي وحناني ودنيتي راح حب صاحبتي وطلع فستك

باي باي حبيبي باي باي مش معايا في الجاي

أغنيهالك ازاي معاها طبلة وناي

مع السلامة باي باي مش معايا في الجاي

أغنيهالك أزاي معاها طبلة وناي

آه يا أنا آه أنا هشتكي لباباه.. أنا روحت ليه ورا اللي بيتسلى ده بيتسلى

آه منك صنف خاين وبتاع حركات كل اللي اتخان معايا يعمل لايكات

ما هو خد فرحتي وحناني ودنيتي مش بس صاحبتي ده عرف شلة

باي باي حبيبي باي باي مش معايا في الجاي

أغنيهالك ازاي معاها طبلة وناي

مع السلامة باي باي مش معايا في الجاي

أغنيهالك ازاي معاها طبلة وناي

كما شهد طرح البرومو التشويقي للأغنية أكثر من ربع مليون مشاهدة في 24 ساعة، هذا بخلاف أغنية «حتة ثانية» التي طرحتها روبي مع الشركة في مارس 2021، والتي تجاوزت نسبة مشاهدتها الـ 50 مليون مشاهدة في شهرين، محققة نجاحا كبيرا.

وتعمل روبي على طرح ألبومها «حتة ثانية» خلال الفترة القادمة، والذي انتهت منه مؤخرا، وتعود به إلى الغناء بعد انشغالها بالتمثيل، خلال الفترة الماضية.

ويضم ألبوم «حتة تانية» 8 أغاني، تعاونت فيه روبي، مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم عزيز الشافعي، توما، مصطفى حسن، حمزة، أحمد إبراهيم، بلال سرور، شادي نور، صابر كمال.