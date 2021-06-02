«إيقاف التحديث وقفل الإشعارات» نصائح للحافظ على عمر بطارية هاتف أيفون

يعاني مستخدمو هواتف أيفون، مع بطارية هواتفهم التي ينفد شحنها سريعا، ويسعون إلى إيجاد طريقة للحفاظ على عمر بطاريتهم أطول فترة ممكنة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور الآتية كيفية الحفاظ على عمر بطارية هاتف آيفون وفقا لما ذكره موقع «gadgets 360».

كيفية الحفاظ على عمر بطارية هاتفك

قم بتحديث نظام تشغيل هاتفك، من خلال الدخول إلى إعدادات هاتفك الآيفون، ثم انقر على خيار عام General.

ثم اضغط على تبويب تحديث النظام Software Update، وسترى من خلال الصفحة الجديدة ما إذا كان هناك تحديث جديد متاح لنظام هاتفك.

3. انقر فوق زر تحديث update، وسيبدأ تنزيل الإصدار الجديد لنظام تشغيل هاتفك الآيفون.

تمكين وضع الطاقة المنخفضة

يمكن لمستخدمي هواتف آيفون أيضًا تفعيل وضع الطاقة المنخفضة، عن طريق فتح تطبيق الإعدادات على هاتفك مرر لأسفل ثم انقر على خيار البطارية Battery قم بتمكين الزر بجوار خيار وضع الطاقة المنخفضة.

إيقاف التحديث التلقائي للتطبيقات في الخلفية

اذهب إلى الإعدادات Settings على هاتفك الآيفون، ثم انقر على خيار عام General، ومنه اضغط على تحديث التطبيق في الخلفية، ثم قم بإلغاء تشغيل تحديث التطبيق في الخلفية، حيث يقوم نظام تشغيل هاتفك تلقائيا بتحديث التطبيقات المثبتة عليه في الخلفية مما يؤدي إلى استهلاك المزيد من طاقة البطارية.

استخدام شبكة WiFi بدلا من باقة الهاتف، حيث يستغرق الاتصال عبر الإنترنت اللاسلكي طاقة أقل من استخدام البيانات الخلوية.

تجنب تعرض الهاتف لدرجات حرارة عالية، كما يجب عليك الحرص على إبعاد آيفون عن أشعة الشمس المباشرة.

الحد من نشاط الخلفية مثل «تحديث تطبيقات الخلفية» وعمليات التحقق التلقائية من البريد الإلكتروني في تطبيق البريد وخدمات الموقع.

إيقاف تشغيل الإشعارات، وقد يكون من المناسب الحصول على تنبيهات بالأخبار العاجلة فقط، لأنها تستنزف البطارية.