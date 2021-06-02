تعرف على درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل.. «طقس صيفي معتدل»

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس صيفي معتدل خلال الأيام المقبلة، وذلك ابتداء من نهاية الأسبوع الجاري حتى منتصف الأسبوع المقبل، حيث يتوقع أن يكون الطقس معتدلا على القاهرة الكبرى والجيزة، ويرصد التقرير التالي بيانا بدرجات الحرارة الأيام المقبلة:

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء

القاهرة: العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة.

الإسكندرية: العظمى 26 والصغرى 21 درجة.

مطروح: العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة.

سوهاج: العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجة.

قنا: العظمى 41 درجة والصغرى 23 درجة.

أسوان: العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجة.

درجة الحرارة المتوقعة الخميس

القاهرة: العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة.

الإسكندرية: العظمى 26 والصغرى 21 درجة.

مطروح: العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة.

سوهاج: العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجة.

قنا: العظمى 41 درجة والصغرى 23 درجة.

أسوان: العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجة.

درجة الحرارة الجمعة :

القاهرة: العظمى 33 درجة والصغرى18درجة.

الإسكندرية: العظمى 26 والصغرى 21 درجة.

مطروح: العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة.

سوهاج: العظمى37 درجة والصغرى 22 درجة.

قنا: العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة.

أسوان: العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة.

درجة الحرارة السبت :

القاهرة: العظمى 33 درجة والصغرى 18 درجة.

الإسكندرية: العظمى 26 والصغرى 21 درجة.

مطروح: العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة.

سوهاج: العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجة.

قنا: العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة.

أسوان: العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة.

درجة الحرارة الاحد :

القاهرة: العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة.

الإسكندرية: العظمى 26 والصغرى 21 درجة.

مطروح: العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة.

سوهاج: العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة.

قنا: العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة.

أسوان: العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة.