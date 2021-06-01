الأرصاد تعلن درجات الحرارة غدا: انخفاض يصل إلى 5 درجات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة غدا سوف تنخفض بشكل ملحوظ يشعر به المواطن بعد انكسار الموجة الحارة مساء أمس، مضيفة أن خلال الأسبوع الجاري سوف تتحسن درجات الحرارة.

درجات الحرارة غدا

أكدت الأرصاد أن مع انخفاض في درجات الحرارة، حيث يسود طقس صيفي معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضاف الهيئة العهامة للأرصاد أن درجات الحرارة غدا في القاهرة الكبري والجيزة سوف تصل إلى 33 درجة مئوية وفي الإسكندرية والساحل الشمالي إلى 27 درجة وذلك بعدل انخفاض عن الأيام الماضية 6 درجات.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الأربعاء، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، واضطراب بالملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح 60: 70 كم في الساعة وارتفاع الموج من 3: 4.5 متر.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء

القاهرة: العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة.

الإسكندرية: العظمى 26 والصغرى 21 درجة.

مطروح: العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة.

سوهاج: العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجة.

قنا: العظمى 41 درجة والصغرى 23 درجة.

أسوان: العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجة.

درجة الحرارة المتوقعة الخميس

القاهرة: العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة.

الإسكندرية: العظمى 26 والصغرى 21 درجة.

مطروح: العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة.

سوهاج: العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجة.

قنا: العظمى 41 درجة والصغرى 23 درجة.

أسوان: العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجة.