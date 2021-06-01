«رياضي الجامعات» يبحث استعدادات بطولتي العالم للإسكواش وكرة اليد

عقد مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس المجلس، بحضور الدكتور صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحاد، والدكتور هشام الجيوشي، سكرتير عام الاتحاد، وأعضاء المجلس، وذلك عبر تقنية «فيديو كونفرانس».

وفي بداية الاجتماع، أكد الوزير على أهمية انتظام ممارسة الرياضة، وتنظيم المسابقات في الجامعات لما لها من آثار إيجابية على الطلاب صحيا ونفسيا.

ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من استعدادات بطولتي العالم (الإسكواش 2022، وكرة اليد 2024)، وبناء عليه تقرر تشكيل لجنة ثلاثية لمتابعة آخر استعدادات البطولتين برئاسة الدكتور هشام الجيوشي، سكرتير عام الاتحاد.

ووافق المجلس على المشاركة في بطولة العالم للسباحة بالزعانف للجامعات، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 3 إلى 11 يوليو 2021 في روسيا.

واعتمد المجلس خطة التعاون مع الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية في نشر الألعاب الترفيهية التي يُنظمها، ومنها: ألعاب الدومينو، وألعاب طاولة الزهر.

ووافق المجلس على قيام جامعة العريش بإقامة الدورة الرياضية لجامعات المحافظات الحدودية في ألعاب (كرة القدم خماسي، تنس الطاولة) بمدينة العريش، بمشاركة جامعات أسوان، العريش، جنوب الوادي، مطروح، الوادي الجديد، وكذلك مخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة لإقامة البطولة.

كما وافق المجلس أيضا على إقامة الدورة الرياضية الثانية للجامعات (أون لاين).

ووافق المجلس على إقامة المؤتمر الدولي لكلية التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، المقام خلال شهر نوفمبر 2021 تحت عنوان (متجهات التعايش الآمن للأنشطة الرياضية في ظل المتغيرات العالمية)، وكذلك الموافقة على توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد الرياضي المصري للجامعات وكلية التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان.

ووافق المجلس أيضا على إقامة دورات للغة الإنجليزية للعاملين بالاتحاد والمتطوعين والراغبين من الجامعات لإدارة الدورات الرياضية للتأهيل لبطولة العالم للإسكواش 2022، وبطولة العالم للجامعات لكرة اليد 2024.

كما قرر المجلس تعيين الدكتور حازم أحمد الروبي، مديرا للمركز الدولي لعلوم وفنون الرياضة.